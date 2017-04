Escalante hace un gran favor

Directo 2560997 2 No

Suceden muchas cosas en el camino hacia Europa de un equipo: justicias, injusticias, asaltos, celadas del enemigo, explosiones, batallas épicas, milagros, golpes puntuales de fortuna... Algo de esto último tuvo ayer el Athletic en Ipurua, donde ganó sobre la campana, con un gol de Raúl García, un partido que el Eibar, superior durante muchos minutos, vio cómo se le empezaba a arruinar con la expulsión de Escalante en el minuto 55. No tuvo una buena noche el equipo de Valverde, más trabajador que otra cosa, pero los astros se alinearon a su favor y le permitieron llevarse un derbi cuyo ambiente habría que poder enlatarlo y venderlo en conserva. Un ejemplo exquisito de rivalidad y deportividad.

ficha técnica 0 Eibar Yoel; Capa, Ramis, Gálvez, Antonio Luna (David Juncà, m. 41); Pedro León, Escalante, Dani García, Inui (Christian Rivera, m. 58); Sergi Enrich (Adrián, m. 88), y Kike García.

1 Athletic Kepa; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; Iturraspe (Beñat, m. 63), San José; Williams (Susaeta, m. 85), Raúl García, Muniain; y Aduriz (Sabin Merino, m. 80). goles 0-1. m. 94. Raúl García árbitro Carlos del Cerro Grande (Comité madrileño). Expulsó al local Escalante (m. 55) con tarjeta roja directa por una entrada a Muniain. Amonestó a los locales Ramis, Christian Rivera, Gálvez; y a los visitantes San José, Sabin Merino incidencias Partido de la trigésimo tercera jornada de la LigaSantander, disputado en el estadio de Ipurúa ante 6.611 espectadores.

Valverde hizo una radiografía exacta del juego del Eibar en su rueda de prensa del sábado. Habló de la presión de los jugadores armeros, de sus balones largos buscando la espalda de los centrales o a sus jugadores de banda, de su peligro a balón parado, de su perfecto cálculo de los espacios en un terreno de juego más estrecho de lo habitual... Sólo le faltó sacar la pizarra. Pues bien, digamos que el primer cuarto de hora fue un ejemplo práctico de ese Eibar ‘made in Mendilibar’ que juega de memoria y esta bordando la mejor temporada de su historia. El Athletic apenas lograba pasar del centro del campo ante un rival mucho más clarividente e impetuoso. El partido tomó un mal derrotero para los bilbaínos, pero los eibarreses fallaban al llegar al área de Kepa y hubo un momento en el que decidieron bajar las revoluciones. Sencillamente, no podían sostener indefinidamente ese ritmo de abordaje.

Los rojiblancos lo agradecieron. Poco a poco, se fueron asentando en el campo. Aunque no eran capaces de tejer tres pases seguidos y su único plan era buscar las cabalgadas de Williams, al menos lograron ocupar mejor el campo y quitarse de encima el aliento de sus rivales, que apretaban como posesos en todas las trincheras. El derbi se equilibró, sin un dominador claro y sin ocasiones de fuste que consignar en el cuaderno de notas. Las defensas impusieron su ley marcial y tanto Yoel como Kepa pasaron casi desapercibidos. El ondarrés, eso sí, tuvo más trabajo, especialmente despejando los balones con patadones largos, en su gran mayoría buscando la banda derecha, concretamente las peinadas de Raúl García hacia Williams.

Lo cierto es que la primera parte tuvo más emoción que fútbol. Ipurua apretaba como en las grandes ocasiones y todo lo que sucedía en el campo, hasta lo más nimio, adquiría la relevancia de los partidos grandes. Pero la realidad es que sobre el césped había más espuma que otra cosa. Carreras, saltos, choques, disputas. Una batalla noble e intensa que tuvo que decidirse en la segunda parte. Los pupilos de Mendilibar volvieron a salir a por todas en la reanudación. No les hizo falta que sonara la sirena de ‘Alfa’. A los 34 segundos, Kepa evitó el 1-0 desviando con el pie un remate casi a bocajarro de Enrich.

La jugada devolvió el partido a su arranque, con un Eibar muy ambicioso y un Athletic difícil de calificar. No se sabe si atascado o calculador, como si la posibilidad del empate tampoco le resultara molesta. El derbi tomaba de nuevo un mal cariz para los rojiblancos, pero entonces apareció Escalante. El argentino es un tipo canchero con una muy mala costumbre. Podríamos hablar de un vicio. No sólo pega cuando tiene que hacerlo por exigencias del guión sino también cuando no es necesario e incluso cuando resulta absurdo hacerlo. Ayer en el minuto 55, sin ir más lejos. El patadón que le soltó a Muniain cerca del círculo central y le valió la tarjeta roja no tuvo ningún sentido. Fue una de esas negligencias que los futbolistas deberían tener penalizadas en sus fichas.

Al Athletic solo le faltó descorchar el champán para celebrar el regalo. Tenía 35 minutos por delante para aprovechar su superioridad numérica y lograr una victoria de un valor enorme en su lucha por Europa. Para ello, eso sí, necesitaba jugar un poco al fútbol. Dicho de otro modo: tenía que cambiar de guión, soltarse, atacar, mirar de verdad la portería de Yoel. Un voleón al poste de Raúl García en el minuto 61 y una clara ocasión desperdiciada por Muniain poco después llevaron el optimismo al bando rojiblanco. La entrada de Beñat en lugar de Iturraspe dejó claro lo que quería el Athletic: más control y una cierta fantasía para asistir a los de arriba.

No consiguieron los rojiblancos ni una cosa ni otra. Su empuje y los intentos de Muniain por ordenar un poco el tráfico por el centro fueron más voluntariosos que otra cosa y se toparon con un Eibar muy sólido en defensa, pujante y tenaz, dispuesto a agarrarse con uñas y dientes al partido, que era como decir a su ilusión de mantener encendida la llama del sueño europeo una jornada más. Pero no era ayer el día de los eibarreses y para demostrarlo fue necesario que el partido llegara al descuento. Beñat lanzó un falta directa al poste y, cuando el balón ya parecía perderse, Raúl García embocó de volea el rechace en una posición forzada. Un gol de oro, ciertamente.