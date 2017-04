Sin rotaciones en Ipurua

Sin ases en la manga. Ernesto Valverde sale con todo en Eibar en una cargada semana con tres partidos ligueros. No hay, de momento, rotaciones, no hay momento de pensar en los encuentros contra el Betis del jueves y del Celta el domingo. Tal es el peso del derbi de esta noche. El entrenador rojiblanco apuesta por su once tipo con la única novedad de la entrada de Iturraspe por Beñat, que esta semana ha estado renqueante por molestias en el pubis. Regresa también Balenziaga, que tuvo que ser sustituido frente a Las Palmas por molestias. El equipo titular es el siguiente: Kepa; Balenziaga, Laporte, Yeray, De Marcos; San José, Iturraspe, Raúl García; Muniain, Williams y Aduriz. En el banquillo están Iraizoz, Bóveda, Beñat, Susaeta, Lekue, Mikel Rico y Sabin Merino.