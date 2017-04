«Parece que vivimos en una dictadura», critica Pedro León

Después la derrota del Eibarante el Athletic (0-1), Pedro León se mostró especialmente enfadado con el arbitraje de Carlos Del Cerro Grande. «El nivel del árbitro no es de esta Liga», empezó arremetiendo el exjugador del Real Madrid contra la máxima autoridad del partido que cerraba una nueva jornada del campeonato liguero.

«Si quiere Sánchez Arminio (presidente del Comité de Árbitros), que me abra un expediente», remató el también exfutbolista del Getafe en sus declaraciones realizadas a BeIN La Liga nada más acabar el encuentro. Y agregó: «Me parece increíble. Todos nos jugamos algo, que no sean así de soberbios. Parece que vivimos en una dictadura y que con los árbitros no se puede meter nadie».

El jugador murciano continuó con sus declaraciones en contra de lo que a su juicio fue un arbitraje contra el Eibar. «Está claro que estoy con el calentón, pero no me arrepiento de lo que estoy diciendo. Si nos equivocamos, que tenga consecuencia en todos, no solo en los clubes», finalizó el centrocampista.

.