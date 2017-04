Cara no, carísima

En el minuto 94, cuando agonizaba el tiempo extra decretado por el árbitro, Raúl García disparó el Athletic hacia Europa. Lo hizo con la única bala que aquella noche llevaba carga explosiva en la ciudad armera, donde los rojiblancos sacaron petróleo de la nada y regresaron a casa con su tesoro, los tres puntos que les permiten seguir en la zona continental y limitar el número de clubes que aspiran a ella a tres. El Eibar se queda descolgado y ahora parece que todo se decidirá entre los bilbaínos, el Villarreal y la Real Sociedad, que están en un pañuelo y con la mirada clavada en la quinta y la sexta plaza. De momento, son las únicas que garantizan el acceso a las competiciones internacionales, mientras que la séptima está pendiente del desenlace copero. Una victoria del Barça la activaría, con dos previas incluidas, y la del Alavés la anularía. Además, obligaría al sexto clasificado a jugar un par de eliminatorias. Pero más allá de estos supuestos, lo que llama la atención es que pocas veces se ha necesitado ir a puntuaciones tan altas para meterse en Europa. Este año no bastará con 60, y el Athletic lo sabe.

pueden levantar el pie del acelerador porque son conscientes de que este año la aventura continental es cara, carísima, y que toca viajar a una velocidad distinta. Desde que se dan los tres puntos por victoria, dejando al margen las dos Ligas de los 22 equipos (1995-1997), solo un par veces se ha dado el caso de que un club con 60 puntos y sexto se ha quedado fuera de Europa. Le pasó al Atlético en la campaña 2006-2007, aunque al Zaragoza sí le bastó, y al Espanyol (61) y al propio Athletic (60) en la 1998-1999. En todas las demás fue más que suficiente con esta cifra, algo que no ocurrirá este curso. Será necesario, tal y como pronostico Valverde hace unas semanas, volar alto y romper barreras para sellar la clasificación.

Cuando valía con 55 puntos

LAS CLAVES 59 puntos es la media del sexto puesto en las últimas dos décadas, el último que garantiza ahora el pase a Europa Clasificaciones.Con los puntos que tiene el Athletic ahora hubiera bastado para ir a Europa en 2012 y 2004

Los números de los hombres de Ernesto Valverde –que no el fútbol– son francamente buenos. Totalizan 56 puntos a falta de 15 por jugarse y en otras épocas este botín ya hubiera bastado para quedar sexto y obtener el certificado europeo. El Levante lo hizo con 55 en la temporada 2011-2012, al igual que el Sevilla en la 2002-2003, por no hablar de un total de nueve Ligas en las que no fue necesario llegar a los 60 para acreditar el perfil continental. Lo pueden atestiguar Villlarreal, Betis y Celta (59), Málaga (57), Getafe (58), Barcelona (56) y hasta el propio Athletic, que en 2011 terminó con 58, sin reparar en otras vías como la extinta Intertoto para pelear el acceso. El caso es que ahora toca apretar más y seguir sumando porque hay tres equipos que no aflojan y solo dos plazas con destino a Europa League, sin contar evidentemente con el comodín de la Copa.

Athletic, Villarreal y Real Sociedad no

2 veces ha pasado solo en la Liga que un equipo con 60 puntos se haya quedado fuera de Europa: Atlético (2006-2007) y Athletic (60) y Espanyol (61) en 1999 La Liga de los tres puntosEl sexto puesto más caro fue para el Celta (64), y el más barato para Levante y Sevilla, ambos con 55

El sexto puesto más barato en la Liga de los tres puntos lleva los sellos del Levante y el Sevilla, que pararon el contador al final del campeonato en 55. Por contra, el que más caro resultó conseguir fue el de la temporada 2005-2006, cuando el Celta terminó con 64. Ahora el Athletic marcha con 56 y con tres más estaría justo en la media de la sexta plaza de las últimas dos décadas. Es decir, con ganar uno de los cinco choques que le quedan de aquí al final del campeonato le daría de sobra para cumplir con el mínimo requisito continental, pero este año no. Hará falta algo más para validar el pase y otro esfuerzo extra si pretende subir al quinto cajón, el único libre de previas y ahora en poder del Villarreal, que lleva desde la jornada cuatro y de forma ininterrumpida en la zona europea.

Los rojiblancos recibirán mañana al Betis y son conscientes de que, una vez más, solo les vale la victoria. Además, sus dos rivales afrontan compromisos exigentes –el Villarreal jugó anoche en el Calderón y la Real Sociedad lo hace hoy en Mestalla– y si los resultados son favorables los hombres de Valverde podrían dar un paso prácticamente decisivo hacia su objetivo final. El domingo estarán en Balaídos, mientras que el ‘submarino’ y los donostiarras harán de anfitriones ante dos clubes en muchos apuros como el Sporting y el Granada, respectivamente. Si el Athletic finiquita estos dos compromisos con otros seis puntos tendría hecha su clasificación. Eso sí, aun faltaría por concretar la posición, una cuestión fundamental de cara a un verano tranquilo.