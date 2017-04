Ernesto Valverde no se fía de su oponente de mañana, un Celta que el jueves afronta el partido de ida de la Europa League ante el Manchester United. Por este motivo, Eduardo Berizzo tiene previsto cambiar su once tipo, tirar del 'equipo B', para recibir mañana al Athletic (20.45 horas). «El Celta no nos va a regalar nada. Reservará jugadores porque la cita que tiene el jueves es importante, pero no significa que lo vayamos a tener más fácil. Si pensamos así, es la primera piedra para perder», ha indicado Txingurri en la rueda de prensa previa al duelo de Balaídos, un duelo en el que los rojiblancos están obligados a ganar, tras las victorias del Villarreal y la Real. «Volvemos a ser séptimos y queremos recuperar la sexta plaza y ponernos a tiro del Villarreal», ha indicado el preparador.

Con todo el equipo disponible, más allá de algunas molestias que no impedirán a los futbolistas jugar, Valverde ha dicho que «no» piensa dar descanso a nadie, ante un rival del que ha dicho que dicho que mantendrá la filosofía de juego pese a los cambios en el 'once'. Sobre la clasificación para Europa, el preparador ha dicho que harán falta más de 65 puntos -suponen al menos dos victorias: «No va a valer dos partidos. Estamos todos en el sprint final apurándolo. Es clave ganar», ha dicho Txingurri.