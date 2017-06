Refuerzos bienvenidos para el Athletic

El Athletic no se reforzó la pasada temporada y fueron muchos los aficionados que se preguntaron a qué se debía esa contención del gasto. Y es que, de un tiempo a esta parte, en concreto desde que al club le cayeron, como un ‘gordo’ de la lotería, los casi 80 millones de las cláusulas de Javi Martínez y Ander Herrera, el hincha rojiblanco quiere ver esa riqueza plasmada en el campo, no guardada en el banco. No es que las gradas de San Mamés se hayan llenado de repente de nuevos ricos y despilfarradores varios, sino que la gente defiende y exige una ambiciosa política de fichajes ahora que el club puede permitírsela. Y lo cierto es que la junta directiva del Athletic la está llevando a cabo dentro de unos parámetros razonables. El pasado verano, sin ir más lejos, estuvo dispuesta a invertir 40 millones en la contratación de Oyarzabal. Si la operación no prosperó fue por decisión del jugador, no por falta de voluntad de Ibaigane.

Este verano, el club volverá al mercado. Lo hará por convicción y por necesidad. Y es que el Athletic necesita un reactivo después de una temporada en la que la cifra de puntos no puede ocultar la realidad: el equipo ha entrado en una fase decreciente. El juego ha sido pobre en líneas generales y pueden contarse con los dedos de una mano los jugadores que han rendido a un alto nivel de forma regular. Y Urrutia esto lo sabe perfectamente. En otras cosas, el presidente podrá tener ideas disparatadas y hacer melonadas incomprensibles, pero de fútbol sabe, faltaría más, y sospecho que es el primero en considerar que esta plantilla hay que reforzarla.

Hay que hacerlo para meter en ella aire fresco, para darle un impulso exterior que aumente la competencia, que de por sí debería subir enteros con el cambio de entrenador. Tiene bastante razón ‘Cuco’ Ziganda cuando dice que, en el fútbol, lo que no mejora, empeora. No es que lo haga de forma inmediata, pero tarde o temprano, sí. En el Athletic, además, hay que contar con el factor añadido de la decadencia inevitable del futbolista que ha marcado el último lustro: Aritz Aduriz. En fin, que comparto el deseo del Athletic de incorporar al lateral Monreal (Arsenal), Mikel Merino (Dortmund), al polivalente Berenguer (Osasuna) y a un delantero centro prometedor como el realista Jon Bautista, al que la Real ha renovado este miércoles hasta 2023. Y si pueden ser los cuatro, mucho mejor.