Kepa: «No me pone nervioso el tema de mi renovación»

Kepa Arrizabalaga, portero del Athletic, se ha mostrado «contento» de estar con la selección española y aseguró que, a nivel personal, está «centrado» en su equipo y no le pone nervioso la renovación con el conjunto vasco.

Kepa, que esta temporada terminó haciéndose con la titularidad en la portería del equipo rojiblanco, se encuentra estos días entrenando con la selección española absoluta para preparar los partidos frente a Colombia, amistoso, y Macedonia, clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018.

«Estoy muy contento de estar aquí porque trabajo para venir. Luego el seleccionador toma decisiones. En España, hay grandes porteros y yo solo puedo decir que estoy contento y me centro en lo mío», declaró Kepa, que dio su punto de vista sobre la selección colombiana. «Es una gran selección, un gran bloque e intentaremos hacer un buen partido para ganarlo. Somos profesionales y el miércoles estaremos preparados para el partido», manifestó.

A nivel personal, Kepa evitó hablar de su futuro, que de momento le une al Athletic hasta 2018. «Tengo contrato, me queda otro año mas y estoy contento de estar en el Athletic. Lo único que puedo decir es que estoy centrado en mi equipo y no me pone nervioso el tema de la renovación», concluyó.