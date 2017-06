Monreal: «Mi idea es seguir en el Arsenal»

El Athletic puede se puede quedar sin uno de sus objetivos en este mercado de verano. Nacho Monreal no tiene en mente cambiar de aires. El lateral izquierdo del Arsenal ha asegurado que aún tiene dos años más de contrato con el club inglés tras conocerse el interés rojiblanco en su incorporación.

La idea del futbolista navarro de 31 años es seguir la próxima temporada a las ordenes de Arsene Wenger. El técnico lo ha utilizado esta temporada en 43 partidos, y por ese motivo parece tener cerrada la puerta a una posible salida del equipo inglés este verano. «Me encuentro muy contento en el Arsenal y me siento importante porque Wenger me ha demostrado confianza. Me quedan dos años de contrato, un tercero opcional y la idea es seguir ahí. Soy consciente de que el fútbol puede cambiar, pero mi cabeza está en Londres. Estoy jugando y la idea es seguir», ha asegurado.

Esta temporada, el Arsenal ha finalizado quinto la Liga inglesa y la próxima temporada no jugará la Liga de Campeones, por primera vez en veinte años. «Hemos tenido una temporada irregular, no hemos cumplido el objetivo de quedar entre los cuatro primeros, pero hemos maquillado la temporada con la victoria en la FA Cup», ha señalado.

Monreal ha sido convocado por el seleccionador español Julen Lopetegui para el doble enfrentamiento contra Colombia y Macedonia.