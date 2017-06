El Athletic prepara un superblindaje para Kepa

. Las negociaciones para la renovación del portero Kepa Arrizabalaga (Ondarroa, cumple 23 años en octubre) avanzan a velocidad de crucero. Este periódico ya desveló hace unos días que sólo quedaban flecos para cerrar el trato. Es probable que se anuncie en los próximos días.

Las fuentes consultadas por EL CORREO indican que uno de los aspectos a sellar es la cláusula de rescisión. No hay consenso, pero rondará los 50 millones de euros. El portero se colocará así como uno de los jugadores de la plantilla de mayor blindaje. Los de mayor envergadura son los de Laporte (65) y Williams (50).

LAS CIFRAS 2022 añohasta el que renovará el portero del Athletic. Solo Yeray tiene un contrato más largo. 23 partidosha jugado con el Athletic en su primera temporada.

El contrato actual se extiende hasta 2018. El nuevo se irá hasta 2022, un acuerdo cerrado hace meses y que ya fue adelantado por este periódico el pasado mes de marzo.

La política deportiva rojiblanca pasa por la defensa a ultranza de los talentos que surgen de Lezama. Los resultados son buenos en este área. Josu Urrutia, el presidente rojiblanco, se propone tener una plantilla de futuro consolidada. Hay un grupo de futbolistas de 21-22 años de enorme proyección y que serán la columna vertebral del club en la próxima década. Laporte, Yeray y Williams ya están blindados. El central francés tiene contrato hasta 2020 (65 millones de cláusula), el extremo hasta 2021 (50) y el central baracaldés hasta 2022 (30). El único que queda por firmar es Kepa, que lo hará hasta 2022 y con una cláusula en torno a 50 millones.

Negociaciones desde enero

El Athletic y Kepa se sentaron a negociar a inicios de año. El club tenía claro estar ante un portero de altísimo nivel.

El Athletic se marcó en enero como objetivo de las negociaciones llegar a un pacto rápido. Esperaba firmarlo en febrero o principios de marzo. No pudo ser. El portero reclama que el nuevo contrato le valore como lo que es, el indiscutible titular del primer equipo rojiblanco. El club, lógicamente, prefería un acuerdo de menor envergadura económica.

El comportamiento de las dos partes en la mesa ha permitido que el proceso avance sin sobresaltos pese a que las conversaciones se han prolongado mucho más de lo previsto. El club no ha presionado al jugador para llegar a un acuerdo. El portero, en el otro lado de la mesa, no ha apretado con la aparición de otras ofertas. No ha habido tretas ni ha metido en medio a otros clubes y sólo se ha centrado en consolidarse como portero titular del Athletic.

Consciente de que el anuncio oficial está cercano, indicó el lunes desde la concentración de la selección española, que se encuentra muy tranquilo. "Estoy contento de estar en el Athletic. Lo único que puedo decir es que estoy centrado en mi equipo y no me pone nervioso el tema de la renovación".

Su mente, añadió, está en los dos encuentros que afrontará con la selección española absoluta y el Campeonato de Europa de Polonia con el que se despedirá de la selección sub'21.