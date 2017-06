Gaizka Garitano entrenará al Bilbao Athletic

Gaizka Garitano será el hombre que pilotará el nuevo proyecto del Bilbao Athletic. El técnico de Derio ha aceptado finalmente la propuesta que le había formalizado el club rojiblanco hace unas semanas y ocupará el hueco dejado por José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, quien estuvo al frente del filial durante las últimas seis temporadas. Tal y como adelantó EL CORREO a finales de mayo, el vizcaíno fue elegido por el presidente Josu Urrutia y la dirección deportiva encabezada por José María Amorrortu para suceder en el cargo al navarro y hacerse cargo del segundo equipo. El exentrenador del Deportivo y del Eibar pidió un tiempo para estudiar la oferta y tras valorar todas las posibilidades ya ha dado el sí y en breve se oficializará su regreso a la casa en la que se formó como jugador. El proceso de reflexión se alargó en el tiempo por el tema de los colaboradores y la confección del ‘staff’, por lo que Garitano podría llegar acompañado de alguno de sus ayudantes habituales como Patxi Ferreira.

TRAYECTORIA Gaizka Garitanoes de Derio y cumplirá 42 años el próximo 7 de julio. En Lezama.Se formó en las categorías inferiores del Athletic y estuvo cuatro temporadas en el filial, dos de ellas a las órdenes de José María Amorrortu. Jugó un partido con el primer equipo Otros equiposGaritano se marchó del Athletic en 1998 y recaló en el Eibar. Después jugó en el Ourense (dos temporadas en Segunda), regresó al conjunto armero (cuatro temporadas en Segunda A), se fue a la Real Sociedad (dos temporadas en Primera y una en Segunda) y acabó su carrera en el Alavés (Segunda). Como entrenador. Empezó como segundo de Viadero en el Eibar, luego asumió la dirección del filial armero y acabó entrenando el primer equipo, con el que ascendió a Segunda y a Primera. Fue al Valladolid, que le cesó, al igual que el Deportivo este curso.

Después de confeccionar y valorar las distintas posibilidades para el banquillo del filial, el Athletic hizo una criba y se quedó con el nombre de Gaizka Garitano. Era el que más gustaba en el club por sus antecedentes como rojiblanco y el conocimiento de la casa y también por contar con experiencia en Primera. Enseguida se convirtió en el candidato ideal y en mayo se arregló una reunión en Bilbao en la que se le trasladó la oferta de dirigir al equipo que él llegó a capitanear a mediados de los noventa. Es más, uno de los grandes valedores de su fichaje es precisamente Amorrortu, quien le entrenó en Lezama y luego en el Eibar y la Real Sociedad. Es un hombre que no tiene secretos para él y de ahí que haya apostado con firmeza por un técnico que empezó desde abajo y que consiguió abrir las puertas del fútbol de élite.

Esta última condición es fundamental para entender la llegada de Garitano. Con su contratación, que el club oficializará en breve, Urrutia se asegura un as en la manga en el caso de que las cosas no le vayan bien a ‘Cuco’ Ziganda. De hecho, la idea es sumergir al deriotarra en un proceso similar al del navarro y de esta manera disponer al mismo tiempo de un formador y de un entrenador con experiencia en Primera, por si acaso. Con solo 41 años es una clara apuesta de futuro y todo indica que el compromiso alcanzado sería para las dos próximas temporadas. Todo está arreglado entre las partes y si el acuerdo no se hizo antes fue por el tema del cuerpo técnico, en el que a buen seguro habrá sitio para algún colaborador de confianza de Garitano. En principio se traería a Patxi Ferrerira, con quien forma una sociedad indisoluble desde que estaba al mando del Eibar B.

Pendientes del organigrama

El Athletic todavía tiene que dar a conocer el organigrama de Lezama y el nombre de Gaizka Garitano ya encabeza el capítulo relativo al Bilbao Athletic. Según ha podido saber este periódico, el club le ha comunicado a Aitor Iru, hasta ahora preparador de porteros de la primera plantilla, que a partir del verano se ocuparía de los guardametas del filial. Eso sí, siempre y cuando el técnico de Derio no traiga a su propio especialista en esta materia, lo que obligaría a buscar una nueva solución para un hombre con contrato en vigor. Pero, en principio, este sería destino del bilbaíno. En cualquier caso, el tema del banquillo del segundo equipo está resuelto y estará en manos de un técnico que se crió y formó en Lezama, donde vuelve después de casi dos décadas.

LAS CLAVES Respaldo.El principal valedor de Garitano es Amorrortu, que le entrenó en el Bilbao Athletic, Eibar y la Real Jugada estratégica.El Athletic dispondráal mismo tiempo de un formador y un técnico con experiencia en Primera Duración del contrato.Todo indica que el compromiso alcanzado sería para las dos próximas temporadas

Garitano jugó cuatro temporadas en el Bilbao Athletic y llegó a ser su capitán antes de que Luis Fernández le hiciera debutar en la antigua Copa de la UEFA -ahora Europa League- ante la Sampdoria en Génova (1-2). Fue su estreno y también el adiós, porque al año siguiente dejó el club rojiblanco y se marchó al Eibar. Fue allí donde en la campaña 2003-2004 volvió a trabajar a las órdenes de Amorrortu, quien se lo llevó luego a la Real Sociedad. Una vez terminada su carrera de futbolista, el vizcaíno comenzó su andadura en los banquillos en el conjunto armero, primero como ayudante de Viadero, luego en el filial y finalmente en el primer equipo.

Garitano cogió a los guipuzcoanos de la mano y les llevó a Segunda, y luego, en el curso 2013-2014, obró el milagro al ascenderles a Primera. Hizo una primera vuelta fabulosa, pero conforme avanzaba el campeonato el equipo se desinfló y regresó a la categoría de la plata. Ese mismo día dimitió, aunque el Eibar se salvó en los despachos por el descenso administrativo del Elche. De allí fue al Valladolid, que le cesó, la misma suerte que ha corrido este curso en La Coruña. El caso es que el Athletic ha llamado a su puerta tras casi dos décadas fuera de casa y le ha ofrecido dirigir al filial, reto que finalmente ha aceptado. Después de 19 años fuera, el deriotarra vuelve a Lezama, lugar en el que empezó todo.