Iraizoz solo contempla ahora jugar en un Primera

Gorka Iraizoz disfruta de las vacaciones con la familia y sigue pendiente de la llamada que confirme su continuidad en la élite. El portero, que se despidió del Athletic después de una década entre los palos de San Mamés, solo aceptaría jugar en Primera y de momento no contempla la posibilidad de bajar un escalón y comprometerse con un conjunto de la categoría de plata. De hecho, el navarro ha recibido varias ofertas de equipos de Segunda y a todos les ha hecho saber que su idea es competir con los mejores. Entre los que llamaron a sus puertas figuran Osasuna y Rayo Vallecano, además de otros clubes extranjeros, que pretendían contar con los servicios de un guardameta experimentado y con muchas horas de altos vuelos. Pero a día de hoy, la opción más atractiva que baraja es la del recién ascendido Girona, aunque todavía no hay nada claro porque los catalanes acaban de subir y aún están definiendo su hoja de ruta.

Iraizoz comentó en su última comparecencia en Bilbao que se veía con «fuerzas» para continuar en activo a sus 36 años y que pensaba hacer las maletas en busca de una nueva aventura que le llene a estas alturas de su carrera. En un primer momento se dijo desde Barcelona que el Espanyol estaba interesado en recuperar al hombre que ya tuvo en dos etapas distintas (2002-2004 y 2005-2007), pero al final esta opción perdió peso y es muy difícil que el navarro regrese a la portería del conjunto ‘periquito’. También hubo sondeos desde el extranjero, con el Anderlecht como uno de los equipos interesados, aunque ahora quedan sobre la mesa propuestas de clubes españoles que militan en la categoría de plata y también la posibilidad de recalar en el Girona.

El club catalán, en cuyas filas milita el exrojiblanco Ramalho, está inmerso en la confección de la plantilla de cara a su estreno en la élite e Iraizoz es uno de los nombres que baraja para la portería de Montilivi. De momento no hay nada concretado ni cerrado, pero el navarro no vería con malos ojos ponerse la camiseta del Girona y prolongar así su trayectoria en Primera. Ahora mismo se resiste a pensar en clave de Segunda porque a sus más de 36 años y con 12 de experiencia en la máxima categoría -lleva 415 partidos en la Liga- no contempla dar un paso atrás y acabar su carrera en la división de plata.

Mantenerse en la élite

Sabe que Osasuna y Rayo le quieren y se lo han hecho saber, pero el guardameta prefiere esperar y apurar todas las posibilidades de mantenerse en la élite. Si no lo consigue, incluso podría replantearse su decisión de seguir en activo, aunque este movimiento sería el más extremo. Todavía quedan unas semanas para que los clubes se pongan en marcha y todo se acelerará en la segunda quincena de junio, cuando termina además el play-off de ascenso a Primera. Será entonces cuando Iraizoz valore todo y tome una decisión: o seguir en Primera, o resignarse y bajar a Segunda o decir adiós.