Yeray abandona la sub’21 para recibir quimioterapia

Nuevo golpe para Yeray Álvarez. Un control médico en la vigilancia activa en la evolución del tumor testicular que se le detectó y del que se le intervino en las pasadas Navidades ha detectado «una anomalía (adenopatía) que debe ser tratada», según anuncia el Athletic. El club añade que «en los próximos días el jugador comenzará un tratamiento complementario (quimioterapia) indicado por los especialistas».

Yeray abandona la disciplina de la selección española sub’21 con la que estaba concentrado de cara al Campeonato de Europa sub’21 que se disputa en Polonia este mes. El Athletic anuncia además que «el período estimado de baja será de, aproximadamente, tres meses».

La recaída de Yeray supone un mazazo para la familia rojiblanca. El presidente del club, Josu Urrutia, anunció el pasado 23 de diciembre que se le había detectado un tumor en el testículo derecho, del que fue intervenido cuatro días más tarde. Los especialistas que le trataron comunicaron entonces que no necesitaría un tratamiento complementario. A mediados de enero recibió el alta médica. «No tengo miedo a nada», comentó el defensa de 22 años, que se ha convertido en un puntal del equipo, en su primera comparecencia tras la operación. Su vuelta se produjo mucho antes de lo previsto, en apenas mes y medio, parón de Navidad incluido. Así, reapareció por todo lo alto el 4 de febrero, el Día Mundial contra el cáncer, en el Camp Nou, frente al Barça. «Nunca me rindo, lucho hasta que lo consigo», señaló en su reincorporación el rojiblanco, quien dijo haberse encontrado «bastante bien» en su vuelta al campo, si bien era consciente de que le faltaba «coger el ritmo». En este sentido, Valverde no tuvo dudas y volvió a darle la titularidad, que conservó hasta el Calderón. El central ha clausurado la temporada con 35 partidos y una renovación efectuada en febrero que le blinda con 30 millones hasta 2022.