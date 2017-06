Iraizoz, «ilusionado» en su presentación con el Girona

El exportero del Athletic Gorka Iraizoz, primer fichaje del Girona para la próxima temporada, ha asegurado durante su presentación que está «muy ilusionado» y «con muchas ganas» de empezar el nuevo proyecto en «una temporada histórica» para los gerundenses. El navarro, que ha jugado las últimas diez temporadas en el Athletic Club, llega libre a Girona, y ha firmado para las dos próximas temporadas.

El meta ha explicado que la forma en la que el club catalán se le acercó ha resultado «determinante y un valor añadido» a la hora de decidir su futuro. No es el primer equipo catalán en el que ha militado a lo largo de su carrera, ya que jugó en el Espanyol durante dos campañas: 2005-2007.

Según ha explicado el portero, uno de los aspectos que más le motivan para afrontar esta temporada es la temporada histórica que va a vivir el Girona. «Intento buscarme retos que me motiven para seguir haciendo esto que tanto me gusta, después de diez años en Bilbao necesitaba algo nuevo para seguir jugando», ha dicho.

El director deportivo de los gerundenses, Quique Cárcel, ha asegurado que Gorka coincide «al 100%» con el perfil de jugador que el club quería para la portería, «por su experiencia y su liderazgo».

El peso de la experiencia

El ex de Athletic y Espanyol, entre otros, ha indicado que es consciente de la experiencia que tiene y que eso puede servir para ayudar a los jugadores jóvenes. «En un vestuario todo el mundo tiene roles distintos, es la única manera de tirar hacía adelante. Voy a ayudar a los que lo necesiten como he hecho siempre, no porque me lo pida el club, sino porque me sale de dentro», ha explicado.

Respecto a la competencia con el marroquí Yassine Bono, Gorka, primer fichaje en la historia del Girona en Primera División, ha asegurado que para él la competencia sirve para crecer y mejorar el rendimiento de los jugadores, no solo de los porteros. «Para poder crecer y aprender tiene que haber competencia, es importante sentir el apoyo de los compañeros», ha insistido el portero.

El director deportivo del Girona FC, Quique Cárcel ha agradecido a Iraizoz la confianza que ha depositado desde el primer momento en el proyecto del club y ha aclarado que con este fichaje el Girona da un paso hacia adelante y un salto de calidad para el futuro.