Herrerín, Vesga y Aketxe sacan petróleo de sus cesiones

Faltan poco más de dos semanas para que el Athletic se reúna en Lezama y descorche la pretemporada 2017-2018, que requerirá de una pronta puesta a punto dada la proximidad del primer compromiso europeo, programado para el 27 de julio. Más de 30 futbolistas estarán a disposición de José Ángel ‘Cuco’ Ziganda y entre ellos figurarán varios de los hombres que esta campaña han prestado sus servicios fuera de Bilbao en calidad de cedidos. Un total de diez jugadores han militado en diversos clubes de Primera y Segunda y un repaso a sus números y trayectorias descubre que apenas tres lo han hecho como titulares fijos y una regularidad consolidada. En cuanto al resto, ha habido un poco de todo: gente que ha ido de más a menos, o al revés, y también rojiblancos que han perdido el año tras pasarse el curso clavados en el banquillo o en la grada, prácticamente inexistentes en los planes de sus entrenadores.

Los que han sacado petróleo de sus cesiones y muchos minutos de protagonismo son Iago Herrerín, Mikel Vesga y Ager Aketxe. Este último aún sigue en competición al jugar la fase de ascenso con el Cádiz. El portero aceptó salir porque quería estar todas las semanas en el verde y sumó un total de 21 partidos y 1.826 minutos en la Liga con el Leganés. Solo se perdió un par de ellos por sanción -vio la roja ante el Eibar- y tampoco pudo enfrentarse al Athletic por contrato. Fue titular indiscutible y ahora regresa con la idea de disputar el puesto a Kepa, una misión poco menos que imposible.

También Vesga encontró buen acomodo en el Sporting, aunque no pudo evitar la pérdida de categoría. El vitoriano se marchó en el mercado de invierno y dispuso de 17 encuentros, 16 de ellos como titular, para un total de 1.694 minutos. Incluso marcó un gol al Real Madrid y dejó una grata impresión en Gijón, donde rindió a un buen nivel y vuelve con la intención de hacerse con un hueco en los planes de Ziganda. Al igual que Aketxe, quien fue en enero al Cádiz y poco a poco se ha convertido en indiscutible. Después de la grave lesión de rodilla tuvo que ir con cuidado, pero en cuanto cogió confianza y ritmo no ha salido del once. En sus 17 partidos, 11 como titular, ha hecho cinco goles y ha dado tres asistencias. Un rendimiento magnífico del que disfruta el zurdo de Romo.

En cuanto a los demás, poco que significar. Óscar Gil comenzó bien con el Oviedo y luego desapareció, al igual que Unai López en el Leganés, diluido con el paso del tiempo. Kike Sola fracasó tanto en el Getafe como el Numancia y Markel Etxeberria perdió el año en el Valladolid. Gorka Santamaría no ha existido en el Cádiz e Iriondo fue de menos a más en el Elche, descendido a Segunda B. Villalibre fue en la recta final de la temporada y dispuso de seis partidos, cinco como titular.