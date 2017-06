Kepa y Donnarumma, dos muros frente a frente

Pasó en otra época en los España-Italia, cuando Gianluigi Buffon e Iker Casillas centraban las miradas de los aficionados. De nuevo en un duelo entre italianos y españoles muchos mirarán a las porterías, donde dos jóvenes y prometedores porteros, Gianluigi Donnarumma y Kepa Arrizabalaga, no paran de aumentar su cotización con sus intervenciones.

Sus clubes, Milan y Athletic, tratan de renovarles. El vizcaíno plasmará su firma cuando regrese a casa la próxima semana. No hay problema. El caso del italiano, de sólo 19 años, es mucho más complejo. Pretendido por media Europa, no hay día que su futuro no genere portadas. Este pasado fin de semana se vivió quizá uno de los momentos más surrealistas desde que el pasado 15 de junio, rechazase una propuesta de cinco años a cambio de unos 4 millones de euros por temporada. El domingo, declaró su «amor absoluto» por el Milan y anunció que iba a negociar su continuidad, si bien después alegó que este mensaje en Instagram había sido obra de piratas informáticos y cerró la cuenta.

Horas más tarde, su agente confirmó la voluntad de reunirse con el Milan Su situación ha hecho que incluso Silvio Berlusconi, que ya no es propietario del Milan, haya ha salido a intentar poner un poco de cordura. «Vamos a ponernos en su piel, es un niño de 18 años de edad, que se enfrenta a una oferta sensacional 100 millones de euros. No es un problema fácil de resolver para un niño.