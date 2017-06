Koikili acusa a Bielsa de 'mobbing'

Han pasado seis años desde aquello, pero Koikili Lertxundi lo recuerda como si fuera ayer. Marcelo Bielsa desembarcó en Bilbao en el verano de 2011 y una de las primeras decisiones que tomó fue apartar de la dinámica colectiva a un grupo de jugadores. Entre ellos estaba el ahora exlateral del Athletic, quien pasado un tiempo no se muerde la lengua a la hora de hablar de lo que vivió bajo el régimen del entrenador argentino, técnico del Lille francés. «Lo mejor es que os piréis porque si no lo vais a pasarlo muy mal (...). Estaba apartado de manera ilegal, y yo no lo sabía. O sea, un 'bullying' -en realidad quiere hacer referencia al 'mobbing'- en toda regla». Son solo algunas de las frases extractadas de la entrevista que publicó ayer 'Mundo Deportivo'. El defensa cargó duramente contra el técnico rosarino, al que además acusó de filtrar la famosa charla de los «millonarios prematuros». Cuando el periodista le plantea la posibilidad de que no fuera así, él se mantiene firme. «Estoy convencido de que sí, pero no hay pruebas».

LAS FRASES Fuera del grupo.«Me dolía que a nivel moral se permitiera eso -’mobbing’-en el Athletic» Informaciones publicadas.«Bielsa rectificó por el miedo que le metióEL CORREO vía AFE tras apartar a Ocio y Ustaritz» Filtración de la grabación.«Creo que fue Bielsa el que lo sacó. A nivel moral muy feo, pero a nivel legal también»

Nada más llegar, Bielsa puso una cruz a gente como Ocio, Ustaritz y el propio Koikili, entre otros. El lateral no se explicaba su situación y se sentía desamparado por el club. «Sufrir eso -en referencia al 'mobbing'- en el Athletic fue muy duro. Lo pasé muy mal, de puta pena». El rosarino le abrió las puertas, pero él decidió aguantar y seguir. ¿Por dinero? «El Athletic pagó todo a los que les rescindió el contrato y conmigo estaba dispuesto a hacerlo. A mí me dolía que a nivel moral se permitiera eso en el Athletic», aludía una vez más al supuesto acoso laboral. «Me parecía muy fuerte y más desde una directiva en la que el que está de presidente es jugador, vizcaíno, capitán y podría tener más sensibilidad que un empresario. Fue muy duro para mí aceptar que estaba solo».

Los apartados por 'El Loco' se entrenaban al margen del grupo y muchas veces lo hacían en el trozo de césped que hay entre el pabellón cubierto de Lezama y el campo número uno. Koikili asevera que nadie del club le dio un toque a 'El Loco' y que todo cambió a raíz de una serie de informaciones publicadas por este periódico. «A Bielsa le hizo rectificar el miedo que le metió EL CORREO vía AFE cuando apartaron a Ocio y Ustaritz. Ellos se enteraron de que eso era ilegal y lo publicaron». La AFE le animó a que denunciara al club, pero el de Otxandio no lo hizo. «Les dije: 'Denúnciale tú al Athletic porque yo no puedo'».

Bielsa pidió perdón públicamente -«me siento avergonzado», dijo-, pero a Koikili no le vale. «Dentro lo pagó conmigo porque estuve dos meses integrado en la dinámica del grupo, pero como un cono». El defensa también asegura en la entrevista que las marchas de Javi Martínez, Fernando Llorente y Ander Herrera se debieron a la dureza de 'El Loco'. «Mientras los resultados fueron buenos, se aguantaba. El segundo año empezaron a ir mal y fue un sálvese quien pueda. Las concentraciones eran mortales. Él pensaba que cuanto menos contacto haya con la familia, mejor, e incluso lo aplicaba con los suyos», en referencia a su equipo de ayudantes.

Koikili incluso acusó al rosarino de filtrar la charla en la que llamó a los jugadores «millonarios prematuros», entre otras cosas. «Creo que fue Bielsa el que lo sacó. Aquello fue fuerte (...). A nivel moral muy feo, pero a nivel legal también... Estoy convencido de que fue él, pero no hay pruebas».