Josu Urrutia dice que «Lezama siempre ha estado cuestionada» y que la crítica es «interesada»

La página web del Athletic sorprendió a primera hora de la tarde de ayer con unas declaraciones del presidente Josu Urrutia, en las que se mostró muy ilusionado con la pretemporada que comienza el lunes. Vestido con una camiseta deportiva azul y por encima un jersey de cuello en pico de color oscuro, Urrutia dice que José Ángel Ziganda tendrá, para empezar, «bastantes jugadores» a los que quiere ver para luego tomar decisiones, recuerda que la elección de ‘Cuco’ obedece, como la de su antecesor Ernesto Valverde, a que «conoce el club», y aborda la elección de Gaizka Garitano como técnico del filial, lo que frustró el sueño de Joseba Etxeberria, que la próxima campaña entrenará al Amorebieta, de ocupar ese puesto. «Teníamos clara cuál era la opción que queríamos para el Bilbao Athletic».

Se refirió también el excapitán a la factoría rojiblanca, en la que conviven dos familias de técnicos enfrentadas porque conciben la formación de los futuros futbolistas de distinta manera, con un José María Amorrortu que hace poco más de un año tuvo un pie en la calle y al que sólo la intervención de Ernesto Valverde le mantuvo en su cargo de máximo responsable de la cantera. Urrutia dijo que el trabajo de Lezama «siempre ha estado cuestionado» y algunas de esas críticas «son interesadas». «Estamos en una situación como no estabamos desde hace 30 o 35 años», proclamó.

Ante las dudas que en los últimos años han generado entre la masa social algunas incorporaciones de futbolistas extranjeros, el presidente recordó que la filosofía del Athletic acepta en el club a «gente nacida aquí, o no nacida aquí pero que está formada aquí o en un equipo vasco». En este último grupo incluiría al francés Aymeric Laporte y al maliense Youssouf Diarra (18 años), fichado para el Basconia procedente del Txantrea.

El dirigente aprovechó también su intervención para lanzar un aviso a la asociación de exjugadores, que, según dio a entender, se ha sentido molesta con algunas de sus decisiones. Les recordó que son tan importantes como el resto de propietarios de un carné y aficionados. «Cuando tomas decisiones para los socios no puedes agradar a todos. Habrá personas que no están satisfechas con el trato, pero habrá que ver si son por expectativas personales. Yo nunca tiendo a dar importancia más a unos que a otros. Todos somos importantes y no me gusta hacer distingos».

Siempre que tiene oportunidad, Urrutia sale en defensa de su política de comunicación, «la gran criticada», dijo. «Estamos mejor que antes, y tenemos intención de mejorarla más». En esa idea de «mejorarla más» estaría conceder «alguna entrevista» de «manera puntual» pero sólo a aquellos medios de comunicación «que están por la labor de mejorar el Athletic». Desde que es presidente, Urrutia sólo ha hablado en ruedas de prensa, en la web del club y para algún periódico extranjero, nunca para uno local.