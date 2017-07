Presentada la nueva camiseta del Athletic

Las nuevas camisetas del Athletic para la temporada 2017-18 han sido presentadas en una de las áreas de la zona VIP de San Mamés. La elástica tendrá diversos cambios. La elástica rojiblanca tendrá una zona de la espalda blanca, con el número en negro. La segunda equipación, que hasta ahora era verde, será azul con una franja blanca y ancha en el centro. La de los porteros, que era completa gris, tendrá camiseta negra y pantalón gris.

En la presentación ha habido mucha expectación con casi dos centenares de personas entre los que se encontraban las agraciadas con la nueva camiseta rojiblanca, esto es, aquellos 20 socios afortunados tras el sorteo a través de la página web, así como representantes de 10 peñas y 10 integrantes del Club Athletic. Se conoció además el acuerdo entre New Balance y el Athletic, presentándose al final las indumentarias que ya habían circulado por las redes sociales.

Jokin Garatea, directivo del Athletic, resaltó que «estamos de estreno ya que también empiezan los entrenamientos. Y conocemos las nuevas camisetas, uno de nuestros símbolos por excelencia. Comienza un largo y fructífero camino y relación comercial de seis años con New Balance, identificada con nuestros valores apostando por el Athletic». Garatea habló de trabajo, crecimiento, modernidad, renovación y puesta al día en un club que da pasos firmes hacia el futuro de la mano con la tradición. Desde New Balance destacaron la fuerza de la cantera y el trabajo en equipo antes de darse a conocer las camisetas en un vídeo más que breve que comenzó con el título ‘Bakarrak Munduan’, 'Unique in the world' (Único en el mundo). Luego salieron Aritz Aduriz, que no sabe si será el último modelo que lucirá, Iker Muniain, Aymeric Laporte, Mikel San José, Iago Herrerín (los porteros irán de azul), y las jugadoras del femenino Ainhoa Tirapu y Damaris Egurrola.