«El objetivo es mejorar con una plantilla que es un lujazo»

José Ángel 'Cuco' Ziganda ha oficiado este lunes por la tarde su primera rueda de prensa en Lezama como entrenador del primer equipo del Athletic. Ha mostrado el nuevo preparador rojiblanco que inicia esta nuevo ciclo de su carrera deportiva con «ambición», con la idea de «mejorar» el pasado, para el que se ha desecho en elogios en su comparecencia. «Hasta ahora está haciendo cosas inmejorables y extraordinarias. El objetivo es mantener esta línea y mejorar. Me repito, pero o mejoras o empeoras, pero nuestro tema es mejorar. Tengo una plantilla que es un lujazo. Y no hay otro objetivo que es mejorar lo que se está haciendo. Si se da todo eso, el equipo transmitirá muchas cosas. ¿Objetivos? Importantes, a la altura de lo que se viene realizando hasta ahora», ha señalado el preparador de Larrainzar, bronceado, que ha indicado que tiene «muchísimas ganas de empezar, de salir al campo, de que empiece el balón a circular. No me cambiaría por ningún entrenador del mundo en estos momentos».

A pesar de que cuenta con 27 profesionales en su plantilla (a los que se debe sumar Kepa, Williams y Yeray, y quizá alguna contratación), Ziganda se ha mostrado contento con los futbolistas que, ahora mismo, están en su vestuario. «Están todos los que quiero que estén. Todos son unos activos del club. Los quiero ver de primera mano», ha afirmado el navarro, que ha comentado que no tiene ninguna idea preconcebida sobre ningún jugador. Vamos, que no ha elaborado, según ha dicho, una lista de posibles descartes, pero sí ha dibujado un planning sobre la portería. Eso sí, no lo ha desvelado porque primero quiere hablar con los implicados. También ha dicho que no le importaría contar con tres futbolistas por posición, «Si se lo ganan...»

De la misma manera, ha comentado que quizá sean pocos, 5, los amistosos para preparar la previa de la Europa League del próximo 27 de julio, pero ha apostado por el minuto a minuto. «Sí que vamos a tener entrenamientos buenos, y es verdad que el día tiene muchas horas y son para aprovecharlas. Horas tenemos muchas. Las horas bien ocupadas... De eso se va a tratar. Nuestro lema va ser hora a hora, aprovechar todo el tiempo que tengamos», ha asegurado.