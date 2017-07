«El míster ofrece una cara que gusta y motiva»

Iker Muniain ha manifestado esta miércoles que las sensaciones del equipo son «fantásticas» en sus primeras jornadas de trabajo en Lezama y que el Athletic encara con mucha ambición los retos de la temporada. «Había ganas de ponerse a las órdenes del míster y ver sus métodos de trabajo. Estamos todavía con la toma de contacto y la gente está con ganas y motivada». El navarro ha expresado su satisfacción por la forma de ser de Ziganda y ha aplaudido su determinación de intentar superar los registros de la era Valverde. «El entrenador ofrece una cara que gusta y motiva. Me gusta la fuerza que transmite y el objetivo es hacer grandes cosas».

El extremo asume que la exigencia será importante y hace suyas las palabras de Ziganda al afirmar que «todo lo que no mejora, empeora. Hemos hecho temporadas buenísimas, pero la gente quiere más. No se puede vivir de lo que has hecho», ha advertido Muniain, quien ha alabado la composición de la plantilla y su hambre de éxitos. En este sentido, ha recordado que Europa seduce especialmente en el vestuario y que la meta prioritaria es alcanzar la fase de grupos. «Es una competición que nos atrae mucho y nos motiva una barbaridad».

También se le ha preguntado por las diferencias entre Valverde y Ziganda y el navarro ha destacado que el primero «llevaba las cosas más en silencio» y que el segundo «está con ganas de transmitir al jugador y eso me gusta». De todos modos, ha subrayado, «a Ernesto no se le puede reprochar nada porque con él conseguimos cosas magníficas». A renglón seguido, Muniain ha destacado la competencia que hay en la plantilla y ha restado importancia a los rumores que le situaban en otros equipos. «Estoy feliz aquí, me mantengo al margen».