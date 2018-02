«Nunca he dicho que fuera a presentarme a las elecciones del Athletic... hasta hoy» 00:21 El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, abre la puerta a encabezar una candidatura a la presidencia del club rojiblanco JON AGIRIANO Lunes, 12 febrero 2018, 19:13

José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, ha abierto la puerta a presentarse como candidato a la presidencia del Athletic en las próximas elecciones. Lo ha hecho durante el coloquio posterior a la entrega de los premios 'Euskadi avanza', en los que el ingeniero bilbaíno, de 63 años, ha recibido el galardón correspondiente a la trayectoria empresarial. En un ambiente distendido, Jainaga ha sido preguntado por la situación del Athletic, club del que es un apasionado seguidor. De hecho, su nombre venía sonando desde hace meses en las quinielas de posibles aspirantes al sillón de Ibaigane.

Las primeras palabras del empresario metalúrgico han sido para mostrar, en un tono irónico, su decepción por la trayectoria de los rojiblancos. «Mi ilusión desde niño y, durante muchos años, fue ser delantero en el Athletic. No pude. Pero ahora, vista la situación lastimosa en la que se encuentra el equipo, he decidido empezar a entrenar», bromeó.

Acto seguido, tras provocar la risas de la concurrencia, Jainaga se refirió a sus intenciones de futuro y saltó la sorpresa. «En la máquina de café todo el mundo habla de todo. Pero yo nunca he dicho en público que fuera a presentarme a las elecciones del Athletic... Hasta el día de hoy. Con eso queda todo claro. De momento», ha asegurado.

La declaración del presidente de Sidenor ha creado el revuelo esperado entre los invitados al acto organizado ayer por EL CORREO en el vestíbulo del museo Guggenheim. Todo lo que sea hablar del Athletic es siempre motivo de impacto, aunque el escenario sea en un foro económico donde se dan cita grandes empresarios y políticos. Aunque no lo haya dicho directamente, el mensaje que Jainaga ha dejado implícito en sus palabras no admitía lugar a dudas. Cansado quizás de que su nombre lleve semanas sonando en todos los mentideros del Athletic y de ser uno de los protagonistas de la rumorología rojiblanca, ha decidido avalar los rumores sobre su candidatura. Y una vez hecho, ha guardado silencio. No ha querido extenderse, consciente de que la carrera electoral puede ser muy larga y no conviene desgastarse antes de tiempo.

Las declaraciones de José Antonio Jainaga hay que considerarlas el pistoletazo de salida a un proceso electoral que todavía no tienen fechas pero, según todos los indicios, se celebrará a lo largo de este año. Muy probablemente, a finales del mismo. La otra opción sobre la que se ha venido especulando, la de que los comicios tengan lugar a final de temporada, está casi descartada. Al fin y al cabo, cuando Josu Urrutia convocó las pasadas elecciones, a las que finalmente sólo concurrió él, decidió que fueran en marzo porque, a su juicio, hacerlo en junio suponía atar de pies y manos a la junta directiva entrante.

Así las cosas, con el calendario electoral apuntando al mes de diciembre, sorprende un poco que el presidente de Sidenor se haya decidido a dar el paso con tanta antelación. Como experto en estrategia que es, quizá su deseo sea agitar un poco las aguas, lanzar una piedra en el estanque del mapa electoral del Athletic, donde por ahora todo son especulaciones.

Opción continuista

La marcha de Josu Urrutia hay que darla por segura salvo que un grave suceso imprevisto lo cambie todo. De hecho, como informó este periódico, el presidente ya ha hecho saber a sus directivos más próximos su intención de abandonar el club al término de su mandato. Apuntada la de Jainaga, hay otra candidatura sobre la que se lleva tiempo hablando y es la que podríamos calificar como continuista. Se trataría de una plancha formada por una serie de miembros de la actual junta directiva dispuestos a aprovechar y poner en valor el legado de Josu Urrutia, al que han permanecido fieles, sin mostrar la más mínima discrepancia en público, desde su llegada al poder de Ibaigane en 2011. Y hay que dar por descontado que nada se sabrá al menos hasta que Urrutia anuncie en rueda de prensa la convocatoria electoral. Como es sabido, los directivos del Athletic tienen prohibido hacer declaraciones.

También existen otras opciones que pueden ir creciendo y surgiendo a medida que pasen los meses y se acerque el momento de dar el salto a la arena electoral, como una posible alrededor de Fernando García Macua, que al fin y al cabo todavía puede poner en la balanza un ‘patrimonio’ nada desdeñable de casi diez mil votos en las elecciones que perdió con Josu Urrutia. Este es el paisaje electoral del Athletic, agitado ahora por las declaraciones del presidente de Sidenor. Habrá que ver cómo evoluciona, pero tal y como están las cosas es muy probable que las próximas elecciones al sillón de Ibaigane estén muy concurridas, con tres candidatos, como las de 2004 y 2007.