Oportunidad para Sabin Merino Las suplencias de Aduriz y Williams permitieron la titularidad del de Urduliz, que apenas está contando para Ziganda Domingo, 18 marzo 2018

No está siendo una buena temporada para Sabin Merino. Tampoco lo fue la pasada. Entre ambas, solo ha disputado 23 partidos, solo una más que en la 2015-16, su primera y mejor campaña en la plantilla rojiblanca. Entonces anotó cinco tantos para dejar asomar un olfato goleador que demostrara en el filial. En lo que va de temporada, Ziganda solo ha contado en diez partidos con él -once con este contra el Barcelona- y no ha anotado. Ahora, con el descanso concedido a Aduriz y Williams, que parten desde el banquillo, el de Urduliz tuvo una ocasión para que su protagonismo crezca en un final de temporada sin grandes objetivos para el Athletic. No fue un partido excesivamente brillante del espigado delantero, que fue sustituido por Aduriz en el minuto 70.