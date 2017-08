El rival Panathinaikos, un grande de Grecia en horas bajas Con 20 Ligas y 18 Copas, vive desde 2010 a la sombra del dominio que ejerce el Olympiacos, su eterno rival IGOR BARCIA Viernes, 4 agosto 2017, 13:49

El rival del Athletic en el play off de la Europa League es uno de los grandes clubes del fútbol heleno. Junto al Olympiacos y el AEK Atenas, el Panathinaikos forma el denominado 'trío de grandes', ya que han sido los dominadores de las competiciones que se disputan en Grecia. Fundado en 1908, el club verde es el segundo más laureado del país, y en la actualidad trata de recuperar el terreno perdido respecto a su eterno rival, el Olympiacos, que lleva ganadas las siete últimas Superligas. De hecho, fue el Panathihaikos el último en hacerlo antes de la 'dictadura' que ejerce el otro grande de Atenas. Su victoria en el torneo de 2009-10 es el último gran triunfo del club que preside Giannis Alafouzos, una larga travesía del desierto solo rota por la Copa de 2014. Demasiado poco para un club acostumbrado a ganar, que atesora en sus vitrinas 20 Ligas, 18 Copas y 3 Supercopas.

Si de algo presume el Panathinaikos en Grecia es de su mayor hazaña en el terreno europeo. En 1971, vivió su gran momento al alcanzar la final de la Copa de Europa, donde se vio superado por el gran Ajax (2-0). Aquella temporada, tuvo además la oportunidad de disputar la Copa Intercontinental, en ausencia del club holandés, pero tampoco pudo hacerse con el título. El Nacional de Monteviedo se lo impidió, al empatar a uno en la ida e imponerse 2-1 en la vuelta.

Tercero en la pasada campaña en la Superliga griega, el reto para esta temporada es doble. Por un lado clasificarse para la fase de grupos de la Europa League, y por otro, hacer frente al Olympiacos. No lo tendrá sencillo el club que entrena Marinos Ouzounidis y que juega sus partidos en el siempre intenso Apostolos Nikolaidis. Si se echa un vistazo a su plantilla, no se reconocen grandes nombres. Con pasado en la Liga española nos encontramos al brasileño Luciano da Rocha Neves, Luciano, procedente del Leganés, donde jugó esta temporada cedido por el Corinthians de Sao Paulo. Después de jugar en el debut de los pepineros en Primera, el Panathinaikos ha apostado por él para reforzar su delantera, mientras en el centro del campo destaca la juventud de un Bryan Cabezas decisivo en la clasificación del club para el play off europeo. El ecuatoriano de 20 años, propiedad del Atalanta de Bérgamo, llegó a Atenas a mediados de julio y frente al Qabala anotó el gol decisivo de la victoria helena. Junto a él, en el centro del campo destaca el nombre de Carlos Zeca, el portugués que a base de sumar partidos se ha hecho con la capitanía del club. En cuanto al resto de jugadores, el Panathinakos pasa por contar con una línea defensiva experimentada, con jugadores como Giorgos Koutroumbis, Nuno Reis o Niklas Hult.