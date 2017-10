Placidez en Lezama El hat-trick de Asier Benito ha marcado el encuentro. / Manu Cecilio El Bilbao Athletic gana sin problemas a la Peña Sport y se aferra a la zona alta MIKEL GARCÍA Domingo, 15 octubre 2017, 14:41

Un partido que estuvo marcado por la puntería. La que le faltó a ambos conjuntos en la primera mitad, pero que, sin embargo, el filial encontró en la segunda para llevarse el partido. Especialmente inspirado estuvo Asier Benito. El delantero rojiblanco firmó su mejor encuentro desde su llegada a Lezama y firmó un hat-trick para liderar la goleada. Cerró el festival goleador un Iñigo Vicente, que desde la lesión de Undabarrena se ha hecho con un puesto en el once titular y está demostrando su mejor nivel. No obstante, el cuadro fe Tafalla tiró de orgullo y en los minutos finales logró maquillar el resultado con un tanto de Úriz.

Desde que comenzó el encuentro el Bilbao Athletic demostró ser un equipo superior. Se hizo con el control del juego pero no lograba romper a la ordenada defensa De la Peña Sport. Tuvieron sus acercamientos los cachorros pero sin ser capaces de concretar ante la portería de Edu. Sin embargo, a pesar del dominio la primera gran ocasión del encuentro fue para los de Tafalla. Un fallo defensivo de los de Garitano a punto estuvo de costarles muy caro, pero con todo a su favor Adrián no fue capaz de marcar y disparó por encima del travesaño. La ocasión sirvió de toque de atención para el Bilbao Athletic que volvió a la carga pero con la misma falta de puntería. Muñoz y Guruzeta pudieron adelantar a los cachorros pero ambos parecían no tener su día.

Tras pasar por vestuarios todo cambió. Los visitantes fueron los primeros en avisar con un cabezazo de Iván que Simón con una magnífica estirada envió a córner. A partir de esa acción los cachorros se desataron y comenzó el festival goleador de Benito. Primero a pase de Guruzeta, después tras un centro de Andoni López en ambos definió con una calma absoluta ante Edu para romper el partido. Unos minutos después fue Vicente el que se unió a la fiesta tras una asistencia, nuevamente, de Guruzeta. Instantes después Benito redondeó su actuación con un golazo tras dejar sentado al guardameta. Los visitantes siguieron intentándolo y encontraron su premio a falta de cinco minutos. Úriz que acaba de salir.