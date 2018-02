«Hay preocupación e inquietud» por el juego del equipo, asegura Urrutia Urrutia, durante la comparecencia de este martes. / Manu Cecilio eEl presidente del Athletic admite que los rojiblancos ofrecen malas «sensaciones» y expresa su «confianza» en que el grupo enderece el rumbo JUANMA MALLO Martes, 20 febrero 2018, 13:39

Preocupación e inquietud. Josu Urrutia ha empleado ambas palabras en varias ocasiones de su periódica comparecencia en Ibaigane ante los medios de comunicación. Las ha repetido bastantes veces para definir el estado de ánimo que recorre a la afición del Athletic, a él mismo, y también al cuerpo técnico, por las malas sensaciones que ofrece la tropa de José Ángel Ziganda y la falta de resultados, más allá del buen partido -así lo ha calificado- que firmó en Moscú ante el Spartak (1-3). «La gente está preocupada e inquieta. Estamos en una zona intermedia. Y tenemos partidos por delante para encontrar las buenas sensaciones y estamos ocupados en ello», ha indicado el presidente rojiblanco en una rueda de prensa en la que ha mostrado también su «preocupación» por la llegada masiva de hinchas radicales rusos, ha dicho que las elecciones no se celebrarán en «verano» y ha dado su apoyo al técnico de Larrainzar, aunque supedita el cumplimiento de su contrato -acaba en 2019- a los intereses del club. «Firmamos los contratos para cumplirlos. Con los tres (Bielsa, Valverde y 'Cuco'), ha habido momentos de este tipo. Siempre estamos para ayudar a que los resultados sean mejores. Estamos obcecados en que los resultados sean mejores y tenemos equipo para ello. Somos optimista. Pero nuestra intención es defender los intereses del Athletic por encima de contratos y personas», ha incidido el deustoarra.

El presidente del Athletic, en su rueda de prensa, ha dado vueltas en varios oportunidades al mismo concepto: que está situación es mala, pero tampoco la peor que ha vivido en los siete años en el cargo. Ha mirado en varias ocasiones a la segunda temporada de Bielsa y de Valverde, y las ha comparado con el momento actual. Además, ha recordado el estirón que se ofreció en el segundo curso de Txingurri, con la clasificación para la Europa League. En sus declaraciones, ha restado cierta importancia a los silbidos de la afición, ha dicho que la grada de San Mamés no está «enfadada», sino «preocupada». Y ha indicado que no hace falta que se produzca la reacción de la gente para darse cuenta de que el equipo no transmite buen fútbol. «Se muestre un enfado mayor o no, la realidad es la misma; el equipo no está mostrando las mismas sensaciones que antes. El equipo no está arrancando. El objetivo es mejorar las sensaciones», ha señalado.