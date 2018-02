¿Puede ser el gran día de Yeray? Yeray Álvarez, durante un entrenamiento en Lezama. / Manu Cecilio Ziganda le ha preguntado esta semana como se encuentra y ha ensayado una defensa de cinco en la que una de las variantes es el baracaldés, que jugaría su primer partido de la campaña JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Domingo, 4 febrero 2018, 13:15

El día marcado para el debut de Íñigo Martínez con el Athletic puede darse una excepcional noticia, que Yeray Álvarez juegue sus primeros minutos como titular esta campaña después de superar una recaída en su cáncer testicular que sufrió tras finalizar la pasada campaña y detectada en una concentración de la selección española.

Las opciones de jugar de Yeray son importantes. El entrenador ha ensayado a puerta cerrada una defensa con tres centrales y dos carrileros. Por los costados, 'Cuco' Ziganda apuesta por Andoni López, por la izquierda, y Lekue, por la derecha. En el centro son fijos Íñigo Martínez y Núñez.

La otra plaza se la disputan Etxeita y Yeray. El técnico ha probado las dos variantes. Etxeita ha rendido a un buen nivel, pero Ziganda valora si ha llegado el momento de Yeray.

La plantilla espera el once en su hotel de concentración en Girona, el Mirasierra Suites. Ziganda aún no ha dado el once a sus futbolistas.

Esta semana ha hablado con el baracaldés para preguntarle por sus sensaciones y cómo se encuentra. Yeray tiene esperanzas de jugar.