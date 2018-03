La pulla de Clemente a Urrutia: «Los que mandan se han equivocado. Éramos buenos y ahora no» «Unas elecciones en diciembre o en marzo no son buenas para el club», ha criticado el técnico de Barakaldo sobre la decisión del máximo dirigente de apurar mandato GABRIEL CUESTA Miércoles, 21 marzo 2018, 18:58

Javier Clemente no se ha mordido la lengua una vez más. El que fuera técnico del Athletic ha criticado el juego de los 'leones' y la postura de Josu Urrutia con respecto a las próximas elecciones en Ibaigane.

El último entrenador rojiblanco en ganar Liga y Copa ha afirmado que «en San Mamés se están haciendo partidos duros, difíciles, en los que no sabemos lo que vamos a ver». Incluso da las claves del enfado de la afición rojiblanca: «La gente viene al campo con dudas y eso antes no pasaba porque había un estilo. La gente acusa no solo que no dominemos, sino que que nos dominan. «El problema viene desde la base porque se ha ido hacia otros modelos renunciando a lo nuestro. Se ha prescindido de lo que nos iba bien para ir hacia modelos unificados. Los que mandan se han equivocado. Antes éramos buenos y ahora no. El contrario no se preocupa de nuestro juego», ha explicado.

También ha tenido palabras para uno de los señalados, José Ángel Ziganda, al que no exime de responsabilidad. «No creo en la mala suerte, hay lesiones pero no tantas. Es normal que a veces él esté afectado porque le falta alguno que quiere poner, pero no creo que sean muchas lesiones las sufridas esta temporada pese a las operaciones de Beñat o Muniain, hay plantilla suficiente y con gente joven, pero no tenemos definido el juego»

«El Cuco dirige y lo ve desde su prisma personal, pero no creo que el equipo no funcione por eso de las bajas, sino porque el concepto de entrenamientos actual debilita la condición física, no somos tan fuertes aunque sí hay jugadores fuertes, pero luego el modelo de juego no es el más apropiado para vencer a otros equipos de alto nivel, dependemos demasiado de que el contrario acierte o no, no coartamos su juego», ha analizado Eso sí, da por hecho que el 'Cuco' no seguirá el año que viene y que «es malo que se diga que no sigue. A Txetxu Rojo también le echaron con un año de contrato...», rememoraba.

«No puede ser que Córdoba salga acojonado a San Mamés»

Sobre la plantilla, el de Barakaldo ha abordado el estado de algunos de los futbolistas rojiblancos. «A Williams no le he entrenado, sólo sé lo que veo por TV, y le veo un chaval con un potencial alto de cualidades y también algunos defectos, esos puede y debe mejorarlos, el que le entrena debe saber hacerlo y pensar qué juego le va a Iñaki para el Athletic». «Para mi es delantero, pero centro nato no, es más bien un jugador variado porque tampoco es un extremo puro, es de movilidad y velocidad, pero no de tenerlo colocado en un sitio concreto, la clave para mejorara es que Williams debe saber qué debe hacer en cada sitio», ha razonado.

Es de su gusto Iñigo Cordoba. Para el técnico el canterano «tiene cosas muy buenas, pero desapareció del equipo y ahora ha vuelto poco a poco». «Está como un niño en una cacharrería, más preocupado de lo que tiene que hacer que de aprender las tres cosas básicas... Tiene una virtudes acojonantes pero si sigue así mal, porque sale acojonado de los nervios al campo entonces se preocupa y no le sale nada». «Hay que enseñarle lo que el equipo quiere de él, decirle 'chaval, que no te roboticen', el entrenador marca pautas y luego está tu calidad para hacer cosas», apunta Clemente.

Con respecto a las elecciones, Urrutia apurara mandato hasta marzo de 2019 y ha descartado adelantar los comicios. Algo que no agrada al de Barakaldo, que ha señalado en una entrevista a Onda Vasca que «unas elecciones en diciembre o en marzo no son buenas para el club». «Lo ideal sería que la directiva siguiera hasta junio de 2019 -algo que no es posible por extenderse el mandato- o hacerlas este mes de junio. La directiva debe hacer lo que la gente necesita. Lo deberían pensar». Clemente ha pedido a la junta directiva que piense sobre las últimas pitadas en San Mamés. «Este ambiente con silbidos al final de los partidos yo no lo había vivido. No lo paso bien. La directiva tiene que reflexionar, que es lo que quiere el socio. Hay malestar y eso es lo que más me preocupa», sostiene.