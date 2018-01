La quinta fuga de la ‘era Urrutia’ Urrutia, al anunciar la renovación de Kepa. / IGNACIO PÉREZ Primero fue Llorente y luego le siguieron Javi Martínez, Fernando Amorebieta y Ander Herrera JUANMA MALLO Lunes, 29 enero 2018, 16:43

Aymeric Laporte se marcha del Athletic por el millonario desembolso que ha realizado el Manchester City de Pep Guardiola. Falló en su primera tentativa, en 2016, pero ahora ha logrado el objetivo este club propiedad de un potentado grupo de Emiratos Árabes Unidos. A sus 23 años, el futbolista de Agen, el segundo mejor pagado de la primera plantilla gracias a aquella renovación que le dejó en Bilbao, se une a un club en el que ya estaban Javi Martínez, Fernando Llorente, Fernando Amorebieta y Ander Herrera. Son los cinco futbolistas más destacados que han abandono la entidad vizcaína durante la gestión de Josu Urrutia, cinco profesionales estratégicos. En los casos del navarro y del bilbaíno, lo hicieron debido a que dos gigantes del fútbol mundial llamaron a su puerta y abonaron sus cláusulas; 40 millones el Bayern y 36 millones el United. Ahora llega el City con 65 por Laporte. Ya son, por tanto, 141 millones ingresados por Ibaigane vía cláusulas.

El delantero del Tottenham admitió contar con una «oferta irrechazable» -el propio Josu Urrutia lo recordó hace unas semanas-, pero decidió irse en busca de títulos. Amorebieta fichó por el Fulham inglés, a pesar de que perdía dinero, como admitió en una entrevista con EL CORREO. En el lado contrario de la balanza, Kepa Arrizabalaga, que ha renovado hasta 2025 con una cláusula de 80 millones de euros, y es el mejor pagado de la plantilla. El aplazamiento de su contratación por parte del Madrid hasta el verano le impulsó a continuar su carrera en Bilbao a cambio de 4,6 millones de euros.

El dulce de Guardiola

Sin margen de reacción por parte del Athletic, en una estrategia fraguada en los últimos días del mercado de invierno, Guardiola se ha hecho con el dulce que siempre ha querido. Se marcha Laporte al todopoderoso líder de la Premier, a un conjunto que compite por todo y que espera, por fin, que sus descomunales inversiones le conduzcan al premio de la Champions. Sigue una senda el galo similar a la que tomó en el verano de 2012 Javi Martínez para partir hacia Múnich. «Ojalá llegue a los mil partidos con el Athletic», confesó a este periódico en marzo de 2010 el navarro. Dos años y cinco meses más tarde, abonó su rescisión de 40 millones. Ha sumado varios títulos en el Bayern (Champions, Bundesligas, Copas, Mundial de clubes...) y este curso se ha reencontrado con su gran valedor: Jupp Heynckes. Por cierto, cuando renovó en junio de 2016, Laporte proclamó: «He llegado a la conclusión que el Athletic era lo mejor para mí a día de hoy». Ya no.

Javi Martínez. En un abrir y cerrar de ojos, el Bayern recibió el visto bueno del jugador, habló con el club y depositó en la Liga los 40 millones de cláusula.

Al futbolista de Ayegui, le siguieron Fernando Llorente y Fernando Amorebieta. Los dos dejaron el club libres, sin renovar. A la vez. En el verano de 2013. El delantero fichó por la Juventus, mientras que el central de Cantaura se enroló en el Fulham. Comenzó con mal pie el riojano en Turín. «¿Es solo guapo?», se preguntaba ‘Tuttosport’, un periódico deportivo de la ciudad. No arrancaba. Sin embargo, en cuanto cogió la forma mostró su olfato goleador: acabó la Serie A con 16 tantos en 34 encuentros y ganó la Supercopa de Italia y el Scudetto. A partir de ahí, sin embargo, su protagonismo disminuyó con la llegada de Morata. Fue cedido al Sevilla, un préstamo que le valió para engrosar su palmarés colectivo, nunca sus registros individuales. Luego llegó al Swansea y una buena campaña le ha llevado al Tottenham, y a disfrutar de otro ejercicio de la Premier, donde siempre quiso jugar, y de la Champions.

Fernando Llorente. El futbolista riojano pidió a Urrutia que escuchara ofertas por él ya que había decidido no continuar en el Athletic. Según el club, no llegó ninguna y el actual delantero del Tottenham se fue a la ‘Juve’, que no pagó ni un euro.

Al Independiente

Mientras tanto, el central, ahora en Argentina, acabó en Londres pero no encontró lo que esperaba. Los problemas físicos le han acompañado durante este tiempo, se encontró con un descenso a la First Division del Fulham, luego pasó al Middlesbrough de Karanka... Pero nunca ha gozado de continuidad. El año pasado sí, en el Sporting, aunque no pudo salvar al equipo del descenso. Ahora, en Independiente de Avellaneda, parece feliz, y ha logrado la Copa Sudamericana, su primer título con un club.

Fernando Amorebieta. El internacional venezolano fue protagonista de una historia rocambolesca. El Athletic le ofrecía 1,8 millones netos y 5 temporadas. Es decir, se hubiera embolsado 9 millones. Se fue al Fulham por menos dinero y menos años.

Y Ander Herrera se marchó al United en el verano de 2014. Un año antes, estuvo a punto de volar a Manchester, sin embargo, la negativa del cuadro de Old Trafford a pagar íntegra la cláusula, de 36 millones de euros, le obligó a permanecer en Bilbao. Hizo, entonces, un canto al Athletic. Proclamó su amor a los colores rojiblancos, su fidelidad y lealtad, pero un año después, ya con el dinero de los Diablos Rojos en la Liga, dejó la ciudad donde nació y en la que recaló desde el Zaragoza.

Ander Herrera. Cuando parecía que lo tenía hecho con el United, el caso dio un giro inesperado. Solo un año después los ‘diablos’ volvieron y pagaron 36 millones.

Herrera acaba de renovar hasta 2019 con el conjunto de Mourinho, que le tiene como el jugador número 14 en minutos en la Premier. Y esta senda, la de dejar el Athletic para dirigirse a Manchester -aunque al eterno adversario del bloque de Herrera- es la que toma ahora Aymeric Laporte, el segundo defensa más caro de la historia, por detrás de Van Dijk, que pasó en diciembre del Southampton al Liverpool por 85 millones de euros. Por detrás del galo, aparecen tres ‘citizens’: Mendy (57,5), Stones (55,6) y Walker (51).