Raúl García denuncia haber sido «amenazado con perderse el próximo partido» por el árbitro «Entre que la pelota no quería entrar y ciertas personas siempre quieren ser protagonistas...», ha señalado el delantero navarro al término del partido GABRIEL CUESTA Martes, 24 abril 2018, 00:41

El cabreo de Raúl García era evidente tras la derrota del Athletic (1-3) ante el Levante en San Mamés. El navarro afirmó que no hay «excusas», pero criticó la actuación arbitral al denunciar haber sido «amenazado» con ser «expulsado» de cara al próximo partido.

«Entre que la pelota no quería entrar y ciertas personas siempre quieren ser protagonistas...». «Es complicado jugar un partido y que te estén amenazando con que te vas a perder el próximo partido... Luego tenemos que tragar y decir que no ha pasado nada», señaló.

«Hemos perdido porque el Levante ha sido mejor y ya está, no hay excusas». El navarro fue el autor del único tanto del Athletic en el partido. «No sirve de nada. Al final es otro partido que no hemos sacado adelante y ese gol no vale de nada», lamentó para los micrófonos de GOL TV. «Hay que ser realista, no estamos al nivel ni estamos jugando como hay que jugar», reconoció el navarro sobre las últimas actuaciones del equipo en San Mamés.