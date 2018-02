Raúl García, sobre la cita en Moscú: «Las excusas no sirven» El navarro relativiza la importancia del frío en el campo del Spartak y recalca que la Europa League es una competición que «nos hace mucha ilusión» ROBERT BASIC Lunes, 12 febrero 2018, 14:14

A Raúl García no le asusta ni el frío ni la nieve, tampoco las gélidas temperaturas que azotan Moscú y que se prevén para la hora del partido del jueves contra el Spartak. «Iremos antes a adaptarnos -el equipo viaja mañana-. Veremos cómo está el terreno de juego. Si no sale bien (el choque), el frío no será una excusa. Las excusas no sirven», ha manifestado esta mañana en Lezama, donde el equipo se ha entrenado bajo lluvia y una temperatura de cinco grados. En la capital rusa se esperan entre -10 y -17 a la hora del duelo, pero el mediapunta ha recalcado que el Athletic ya sabe lo que supone competir en estas condiciones -lo hizo contra el Lokomotiv en febrero de 2012- y ha subrayado que vuelve un torneo que «nos hace mucha ilusión».

Han pasado más de dos meses desde que los rojiblancos sellaron su pase a los dieciseisavos de final de la Europa League y ha habido «ganas» de regresar a la competición. «Es un momento de ilusión y vamos con la intención de hacerlo lo mejor posible para volver con un buen resultado. Es un torneo bonito y la final se ve lejos, pero luego vas pasando las eliminatorias... Hay que tener paciencia y saber que los cruces los definen momentos puntuales», ha precisado Raúl García. Además, ha manifestado que la plantilla tiene la confianza de «seguir adelante».

Tampoco ha dado ninguna importancia al hecho de que el Spartak de Moscú lleva más de dos meses sin jugar un partido oficial -«un equipo siempre tiene que estar preparado»- y está centrado exclusivamente en el Athletic y su respuesta en el campo. Ha admitido que los rojiblancos no están bien y que las cosas no van como deberían, pero confía en dar la vuelta a la situación. «El grupo es ambicioso y queremos mejorar. Confiamos en salir adelante», ha afirmado, además de echar un cable a un cada vez más cuestionado José Ángel Ziganda. «La culpa es de todos, todo el mundo puede hacer un poco más. Lo más fácil es mirar al entrenador, echarle es lo más fácil para la gente. Somos un equipo y todos remamos en la misma dirección. El míster está con fuerza, cree que las cosas saldrán y nosotros creemos en ello».