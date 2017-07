Remiro, cerca del Huesca Remiro durante un entrenamiento del Athletic. / BORJA AGUDO El portero del Athletic se perfila como el sustituto de Sergio Herrera, traspasado a Osasuna ROBERT BASIC Miércoles, 12 julio 2017, 16:47

Alejandro Remiro está muy cerca de defender el escudo del Huesca, según informa la Cadena Ser, donde buscará minutos y protagonismo que se le resistieron la pasada temporada en el Levante y en el Athletic. Tal y como avanzó este periódico, el portero rojiblanco no entraba en los planes de José Ángel Ziganda, quien quiere quedarse con Kepa Arrizabalaga y Iago Herrerín, por lo que la mejor opción para el chaval era una salida. El navarro, siempre según la citada emisora, recalará en el conjunto oscense, que hace unos días traspasó a Sergio Herrera a Osasuna y necesitaba apuntalar su portería. Lo haría con el guardameta de Cascante y también con Ander Bardají, cedido por la Real Sociedad. Los dos pelearán por un puesto en un club que hace unas semanas disputó el play-off de ascenso a Primera y no pudo con el Getafe, que finalmente dio el salto a la élite.

Remiro era el tercer portero del Athletic y el año pasado jugó prestado en el Levante. Jugar es un decir porque empezó como titular y el exrojiblanco Raúl Fernández no tardó nada en quitarle el puesto. A partir de ahí, el navarro quedó atornillado en el banquillo y en el mercado de invierno fue reclamado por los bilbaínos debido a la lesión de Kepa. Tardó en ser liberado, aunque al final regresó a casa e hizo de suplente de Gorka Iraizoz, ahora en el Girona. A Ziganda le sobraba un cancerbero y el de Cascante tenía todas las papeletas de ser uno de los descartados. ‘Cuco’ nunca ha dudado de que Arrizabalaga y Herrerín debían ser sus dos hombres bajo los palos de San Mamés, aunque habrá que ver cómo gestiona las ganas y la determinación de este último de competir todos los fines de semana. De momento, ya no hay ‘overbooking’ en la portería y Remiro tratará de encontrar minutos en el Huesca. A sus 22 años necesita jugar, y en el Athletic no iba a poder hacerlo.