Empate en un partido loco

Un punto en Getafe y sigue la racha sin perder en liga. Ya son nueve los encuentros que el Athletic sale con al menos un punto. El cosechado esta noche ante los de Bordalás puede considerarse como justo ante los méritos de los dos equipos en un partido de continuas idas y venidas y nada más y nada menos que tres penaltis.

El partido arrancó vibrante. En el minuto 4, un eléctrico Iñaki Williams marró una contra clara. No tardó en redimirse para celebrar a los grande su reciente renovación. Una balón escorado hacia la banda derecha getafense lo convirtió en un centro-chut que se envenenó hasta entrar en la portería. Parecido al mítico gol de Andoni Goikoetxea en el Mundial de 1994. La alegría rojiblanca no duró demasiado. Un penalti cometido entre Laporte y Herrerín permitió empatar el encuentro a Jorge Molina.

Tocaba sacudirse entonces la energía renovada de los de Bordalás. Lo intentó Iturraspe con un saque de esquina muy cerrado. A continuación lo intentaría Laporte. Pero hubo que esperar al comienzo de la segunda parte para que volviera a moverse el marcador. Un penalti sobre Raúl García que el propio navarro se encargó de transformar. ¿Lograría el Athletic aguantar la ventaja? Por momentos, sí. Y no fue fácil. Una salida precipitada de Herrerín en una jugada en la que Jorge Molina arrancó en fuera de juego supuso una nueva pena máxima. Para fortuna del guardamenta rojiblanco, logró detener el disparo.

Por entonces comenzó a mover el banquillo Ziganda. Beñat por Susaeta en el '60 y Aduriz por Raúl en el '67. No se puede decir que entrararan con el pie derecho, ya que poco después empataba el Getafe. Ángel aprovechó un remate en el área para apuntillar a Herrerín.

De aquí hasta el final, los locales apretaron en busca de la victoria. Iago tuvo que intervenir in extremis en el '85 ante el el propio Ángel. No hay que perder en los últimos instantes lo que has cosechado en el resto del encuentro. Es una ley no escrita del fútbol que conviene no olvidar. Al menos es un punto.