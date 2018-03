Revival red La película ‘Kenny’ nos recuerda lo importante que fue el Liverpool para nuestra generación JON AGIRIANO Miércoles, 7 marzo 2018, 00:38

La película ‘Kenny’, que inauguró el lunes el festival ‘Thinking Football’, nos devolvió a algunos un cierto orgullo retrospectivo por nuestro pasado ‘red’. Fueron unos años felices: segundo lustro de los setenta y primero de los ochenta. Pasábamos de la adolescencia a la juventud. En casa, el Athletic nos hacía felices. Fuera, el Liverpool nos hacía soñar. Nos enamoramos del equipo de Bob Paisley, el primer gran club inglés que descubrimos los chavales de mi generación. Y, cuando digo grande, digo muy grande; tanto como Kenny Dalglish, de quien el documental me dio una perspectiva que en parte había olvidado. Le recordaba como un delantero excepcional y un gran goleador que buscaba los ángulos de la portería con precisión de cirujano. Sin embargo, no recordaba su exquisita visión del juego, el inmenso talento que demostró cuando retrasó su posición y se hinchó a filtrar pases de gol a Rush.

Este revival ‘red’, en plena combustión de la Champions, me ha hecho sentir un par de deseos. El primero es que el Athletic adopte el ‘You´ll never walk alone’, como ya lo han hecho el Celtic, el Borussia de Dortmund, el Kaiserlautern o el St. Pauli. Y no digo como himno sino como una canción que se haga popular en San Mamés. Al fin y al cabo, el Liverpool no tiene el ‘copyright’. El ‘You’ ll never walk alone’ se compuso para un musical de los años cuarenta y todos tenemos derecho a utilizarlo. ¿Que no seríamos originales? Vale. ¿Que nos acusarán de copiones? También. ¿Y qué? Si uno de Bilbao nace donde quiere, ¿cómo no va a cantar lo que le da la gana?

El segundo deseo es que Liverpool de Klopp gane la Champions. Está muy complicado, es cierto. No podemos decir que sea uno de los favoritos. Pero, como recordaba ayer Alberto Rubio en ‘Marca’, si alguien puede dar el sorpresón es un equipo que lo mismo rompe la racha de 30 partidos del City sin perder que cae ante el colista. O que visita O Dragao y le mete una manita al Oporto sin despeinarse. No es ninguna tontería tampoco que sea el Liverpool el equipo que más puntos ha sacado en los duelos directos entre los seis primeros clasificados de la Premier, el ‘Big 6’. Son buenos, valientes e imprevisibles. ¿Cómo no van a seguir gustándonos?