El fondo de armario de Ziganda Córdoba saldrá de inicio en lugar de Muniain. / E. C. El técnico rojiblanco aún busca dar con la tecla en su nuevo Athletic y ha introducido cinco cambios con respecto al encuentro ante el Getafe GABRIEL CUESTA Domingo, 27 agosto 2017, 19:51

José Ángel 'Cuco' Ziganda aún busca dar con la tecla para conseguir ese «buen juego» que tanto ansía en su Athletic. «Aún no hemos hecho un partido redondo», reconocía este sábado en rueda de prensa el técnico de Larrainzar, donde apuntaba que a los rojiblancos todavía las queda poner «la velocidad de crucero».

En los primeros compases de esta temporada, el preparador del club bilbaíno aún no ha repetido alineación en partido oficial. Eibar es un ejemplo más de que aún no acaba de dar con los ingredientes que quiere en su equipo. En esta ocasión, parte forzado por el desgaste de la clasificación de la Europa League y en parte por no haber encontrado aún su once tipo. Por ejemplo, una de sus dudas principales es si Williams es el sustituto ideal para Aduriz en la delantera cuando el guipuzcoano no está en el campo.

Nada más y nada menos que cinco cambios ha introducido en la alineación titular con respecto al encuentro ante el Getafe. Siete caras nuevas en relación con el jueves ante el Panathinaikos. En este caso, con la vista puesta en la primera cita liguera, entran en la defensa Bóveda y Saborit en sustitución de De Marcos y Balenziaga; en el centro del campo el preparador rojiblanco apuesta por Córdoba y Vesga en lugar de Muniain y Beñat. Además, Aduriz vuelve a ser titular en la punta de ataque y se queda en el banquillo Susaeta para que Williams vuelva a caer a banda derecha.

Los rojiblancos este domingo han salido de inicio con Arrizabalaga; Bóveda, Saborit, Núñez, Laporte, San José, Vesga, Córdoba, Raúl García, Williams y Aduriz En el banquillo: Beñat, Muniain, I.Herrerín, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Aketxe.