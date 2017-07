Athletic Rico e Iturraspe, ausentes en la sesión de Lezama Imagen del entrenamiento de hoy. / J ORDI ALEMANY El de Abadiño se perderá la vuelta de Europa League el jueves JUANMA MALLO Lunes, 31 julio 2017, 14:07

Mikel Rico y Ander Iturraspe no han entrenado esta mañana en Lezama. Se desconoce el motivo por el que el centrocampista de Arrigorriaga no ha participado en la sesión dos días después del encuentro en Leioa contra el Reus, en el que se lesionó su compañero. De hecho, fue Rico el que sustituyó al de Igorre en el minuto 10 de la victoria de los 'secundarios' en Sarriena. Iturraspe sufre una dolencia muscular en el isquiosural de su pierna izquierda, al intentar despejar una pelota nada más arrancar el encuentro. De momento, no se sabe cuánto tiempo estará de baja, ausente, pero seguro que se pierde el partido de vuelta de la Europa League frente el Dinamo de Bucarest (20.45 horas).

En la práctica, Ziganda ha perfilado la defensa y el ataque para ese duelo decisivo, y Balenziaga ha dado el susto. Parecía que se había lastimado la pierna izquierda, también el tobillo, por sus gestos de dolor. Pero todo se ha quedado en un susto. Ha estado un rato fuera, pero luego ha regresado al césped y continuado con normalidad el entrenamiento.