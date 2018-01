Mikel Rico: «Sabéis más vosotros que nosotros sobre Kepa» Etxeita y Mikel Rico durante el entrenamiento de hoy en Lezama. / Manu Cecilio El centrocampista de Arrigorriaga, que dice que le «encantaría» renovar, sostiene que si el portero no ha hablado «es porque no tiene nada que decir» JUANMA MALLO Lunes, 8 enero 2018, 13:29

Después del triunfo contra el Alavés, en el que el Athletic resultó muy superior a la escuadra babazorra, el culebrón Kepa ha vuelto a asomar a la sala de prensa de Lezama. Hoy le ha tocado a Mikel Rico, uno de los hombres más en forma del equipo, contestar sobre la situación de su compañero, cuya salida al Madrid no acaba de producirse. «Sabéis más vosotros que nosotros sobre Kepa. Se ha dicho que el pago de la cláusula es inminente, lo lleva siendo una semana, el reconocimiento. La única verdad es que Kepa es jugador del Athletic Club. Parece que todo el mundo sabe lo que piensa Kepa. Y él no ha dicho nada, será porque no tiene nada que decir», ha defendido a su compañero el centrocampista de Arrigorriaga.

Como el meta de Ondarroa -hoy lunes ha vuelto a venir a Lezama pero no ha entrenado en el exterior, todavía con el tobillo lastimado-, Rico acaba contrato en junio. Ha dicho que, de momento, no hay ninguna conversación con el club. «Vendrá lo que tenga que venir». Eso sí, ha expresado un deseo. «Me encantaría seguir en el Athletic. Eso lo sabe todo el mundo, pero tampoco pienso mucho en ello. Quiero disfrutar, y por suerte estoy jugando. Si tiene que ser será, sino a seguir por otro lado. Pero tampoco quiero darle más vueltas», ha indicado el futbolista vizcaíno, que ha calificado el encuentro de ayer como «bueno» por parte de su escuadro. «El equipo fue superior».