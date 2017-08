Athletic «Sabemos que en el campo del Panathinaikos habrá un gran ambiente» Beñat escucha órdenes de Ziganda. Beñat se felicita por el inicio de la pretemporada del cuadro rojiblanco. «Estamos trabajando muy bien» JUANMA MALLO Jueves, 10 agosto 2017, 18:49

Queda todavía una semana para el siguiente duelo oficial del Athletic, siete días para que los rojiblancos visiten al Panathinaikos. De momento, José Ángel Ziganda no les ha aleccionado sobre el cuadro griego, pero los vizcaínos ya están prevenidos por un aspecto: la atmósfera que envolverá el duelo del Apostolos Nikolaidis. «Sabemos que en el campo del Panathinaikos habrá un gran ambiente. Pero si salimos al 100% es muy difícil que no saquemos un buen resultado», ha comentado Beñat Etxebarria esta tarde en Lezama, antes de la sesión a puerta abierta organizada por 'Cuco'.

De la misma manera, el centrocampista se ha felicitado por el inicio de curso que ha protagonizado el cuadro vizcaíno, con el pase de ronda en la Europa League, y una buena imagen general en los amistosos, incluso en la derrota en Dublín frente al Liverpool. «El equipo está bien, está trabajando bien. Esta semana tenemos más carga de entrenamientos que la que viene. Los partidos han dejado buenas sensaciones y el equipo ha dado la cara», ha indicado el vizcaíno, que asegura que su forma de actuar sobre el césped no varía sea su compañero Vesga o San José. «No cambia. Yo siempre intento hacer lo que sé. Tienen unas características parecidas, por no decirte casi iguales. Yo me limito a hacer lo mío», ha indicado Beñat, pleno de confianza.

Como el Athletic en las jugadas de estrategia. «El míster está impulsando lo fuerte que teníamos el año pasado. Una de las cosas buenas siempre ha sido el balón parado. Tenemos que seguir trabajando para que las cosas sigan saliendo. Esperemos que nos dé goles al final de año», ha aportado Beñat.