Athletic Sabin Merino y Núñez, fuera de la convocatoria de la Europa League Núñez, en su debut en Liga ante el Getafe. / E. C. Ziganda advirtió este miércoles de que las rotaciones serán constantes durante la temporada R. BASIC Jueves, 24 agosto 2017, 00:32

Poco después del entrenamiento celebrado ayer a puerta cerrada en Lezama, donde el Athletic pulió los últimos detalles de su fútbol antes del partido de esta noche (20.45 horas) contra el Panathinaikos, José Ángel Ziganda facilitó una convocatoria de 19 hombres en la que la ausencia más significativa fue la de Unai Núñez. El canterano debutó el domingo como titular ante el Getafe y hoy verá el encuentro desde las gradas de San Mamés, donde Xabi Etxeita se perfila como su sustituto y pareja de Laporte.

Ziganda advirtió ayer de que las rotaciones serán constantes durante la temporada y que oxigenará al equipo en los tramos más duros del calendario. Así que Núñez se quedó fuera y, de hecho, todavía no ha entrado en ninguna de las cuatro listas europeas. Lo que sorprende ya cada vez menos es la ausencia de Sabin Merino, quien se ha vuelto invisible para su entrenador. Dispuso de unos segundos en Bucarest, estuvo en el banquillo en el partido de vuelta y desde entonces no existe en los planes de ‘Cuco’. No viajó a Atenas, vio al Getafe desde la grada y ahora vuelve a quedarse fuera, al igual que Kike Sola, otro de los descartados habituales.

Por su parte, Mikel Rico regresó a la convocatoria y también repite Iñigo Córdoba, quien se estrenó el pasado domingo ante el Getafe. El Athletic hoy afronta la vuelta del defintivo play-off en el que hay un puesto en juego para la fase de grupos de la Europa League. En la ida los rojiblancos vencieron en Atenas por 2-3 al Panathinaikos.