Saborit: «No hay tema Kepa en el vestuario del Atheltic» Saborit, en el encuentro ante el Zorya. / REUTERS El defensa rojiblanco vaticina un derbi «intenso» ante el Alavés y pide más minutos «para demostrar lo que valgo» JAVIER MUÑOZ Jueves, 4 enero 2018, 14:57

Como si de un frontón se tratase, el vestuario del Athletic ha encontrado la manera de eludir las preguntas sobre la casi segura marcha de Kepa al Real Madrid. La tarea de sortear a la prensa, en vísperas de la visita del Alavés a San Mamés, ha recalado este jueves en Enric Saborit, que se ha zafado con sobriedad de todas las cuestiones sobre el ‘caso Arrizabalaga’. «No hay tema Kepa en el vestuario», zanjó el defensa. «Hay tema equipo y tema club. Lo otro es aparte. No nos está influyendo para nada. A él lo vemos bien. Ha estado haciendo muy bien las cosas. Ha sonado que le quieren varios equipos y es normal que la prensa le focalice».

Saborit vaticinó ante el Alavés un choque «intenso» y vistoso, y aseguró que la polémica de la final de la Euskal Kopa entre rojiblancos y vitorianos sólo es pasado. «Eso queda dentro el campo», explicó. «El Alavés siempre ha hecho buenos partidos. Es un derbi que todos nos gusta. Ellos van a venir con ganas e inmersos en una buena dinámica, pero nosotros estamos preparados para llevarnos los tres puntos. No sé si el partido de Copa contra el Formentera les pesará o no. Esperemos que les pese».

Respecto a su situación y futuro el Athletic, Saborit se mostró pragmático. «Yo puedo dar mucho más, pero nunca he tenido mucha continuidad», reconoció. «Los jugadores nos debemos al club. Has de situarte en tu rol. Aunque lo que quiero es jugar y demostrar lo que valgo. El año pasado me renovaron prácticamente a final de temporada. Ahora (ante otra renovación) estoy tranquilo. No hay prisa para estas cosas. El Athletic es mi casa y estoy contento».

Saborit es optimista sobre la marcha de su equipo, a pesar del mal inicio de campaña. «El equipo está empezando a hacer buenos partidos e intenta jugar un poco mejor. Creo que va camino de ir hacia arriba. Este mes es muy importante y va a responder bien», prometió el defensa.