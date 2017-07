«Seguro que hacemos grandes cosas con Ziganda» Entrenamiento de este martes del Athletic. / Luis Ángel Gómez Iñigo Lekue subraya la trascendencia del partido del jueves contra el Dinamo. «Es importantísimo para nosotros» JUANMA MALLO Martes, 25 julio 2017, 15:01

Iñigo Lekue conoce muy bien a José Ángel Ziganda. El polivalente futbolista bilbaíno fue uno de los pilares en aquel ascenso a Segunda División, una de las piezas esenciales para 'Cuco'. «Nos conocemos. Hemos estados dos años en el Bilbao Athletic. Hablamos de fútbol. Su llegada es un empujón para mí y para todos. Es un entrenador que nos viene bien, conoce el estilo, la casa... Seguro que hacemos grandes cosas juntos», ha subrayado el vizcaíno, un hombre que el otro día en Las Llanas rindió a gran nivel, el mejor del partido frente al Valladolid.

A pesar de su gran duelo, no sería un palo para él no ser titular el jueves en Bucarest (19.30 horas), en el estreno oficial de la temporada para los rojiblancos. «Esto es muy largo, todo el mundo quiere jugar. Es un equipo de mucho más que once jugadores. Si me toca salir de inicio, y dar la cara por el equipo lo haré, y sino en el banquillo, o donde sea. Lo importante es sumar y seguir adelante», ha subrayado el comodín del equipo antes de viajar mañana a Rumanía.

Allí disputará el Athletic un encuentro que Lekue ha vestido de la máxima trascendencia. «Es un partido importantísimo para nosotros. Tenemos que salir al 100%. El Dinamo es un buen equipo que llega más rodado que nosotros. Es un equipo intenso y aprieta arriba», ha definido a su oponente el lateral, que no mira más allá de este encuentro: «El primer objetivo es entrar en Europa», ha dicho.