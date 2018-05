Ziganda: «Me sentía con fuerzas para seguir. De corazón»

José Ángel Ziganda ha reconocido este mediodía, en la rueda de prensa en la que se ha confirmado su adiós al Athletic a finales de esta temporada, que se sentía «con fuerzas» para continuar al frente del Athletic la próxima campaña. «De corazón». No obstante, ha asumido que el club precisaba de un cambio de aire, que el interés de la entidad de Ibaigane está por encima de su persona. «Entiendo que había perdido muchos comodines y que empezar con esa espada en agosto era un riesgo que se puede evitar», ha dicho 'Cuco' en la comparencia en la factoría vizcaína, escoltado por Josu Urrutia, que ha puesto voz al adiós al preparador y ha desvelado que se lo comunicó en una reunión el lunes, la plantilla –le ha aplaudido después de una comparecencia que ha durado casi una hora–, el cuerpo técnico, médico, diez directivos y otros miembros de la entidad, como Jon Berasategi y José María Amorrortu.

Ha asegurado el preparador que siempre había contado con la «esperanza» de que el Athletic impactara, emocionara con su juego. «Que íbamos a tener opciones de alcanzar los objetivos. Pero después del Deportivo y el Levante... Hemos sido irregulares, y hemos tenido sensaciones en algunos momentos», ha comentado. Y ha explicado que, en su opinón, eso se debe a las urgencias y las prisas que han perseguido al grupo durante todo el ejercicio, con esas previas continentales en julio. «Hemos ido con muchas prisas, con muchas urgencias, y nos hemos sido capaces de fortalecer ni de anclar el juego. Y ha habido montones de circunstancias para no tener ese momento para pararte y analizar», ha señalado el técnico navarro que ha defendido en cada cuestión que se ha sentido respaldado por los dirigentes y la plantilla.

Del mismo modo, ha indicado que, visto el ejercicio, cambiará algunas decisiones, pero ha señalado que quiere tomarse un tiempo para analizar todos los detalles. Y se ha vuelto a cargar con la responsabilidad del mal curso rojiblanco. «No he sido capaz de conseguir el objetivo. Me achaco no haber sacado más de estos jugadores. El desencanto es mío por no darles lo que quería», ha relatado, y ha dicho que informado de su marcha a los futbolistas esta mañana en el vestuario. «Se lo han tomado con la entereza que tienen que asumir la situación. El vestuario es muy maduro, no es casualidad que hayan conseguido los resultados que hayan conseguido». Y 'Cuco', que aún no quiere pensar en qué hará después de estos siete años en el Athletic como técnico, lanzó un guiño al futuro. «No tengo la menor duda de que haya sido un año de barbecho, que sirva par regenerar, coger fuerzas», ha expresado.

Por cierto, aunque ha reconocido que fue duro escuchar en la grada los gritos de «'Cuco', vete ya», ha indicado que se ha sentido querido y respaldado por el público. Que la muestras de cariño han sido impresionantes.