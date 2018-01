Ziganda, ante el duelo con el Espanyol: «Somos mucho más sólidos y fuertes» El técnico valora la mejoría del equipo y alaba la competencia dentro del grupo, que ha dejado fuera de la lista para el Espanyol a San José y Yeray ROBERT BASIC Sábado, 13 enero 2018, 14:11

José Ángel Ziganda no quiere parar y solo piensa en cerrar mañana la primera vuelta ante el Espanyol con una victoria que impulse al Athletic en la tabla. Intuye un partido «competido, duro y rocoso» y que se llevará el equipo «más resistente». Para ello ha confeccionado una convocatoria de 18 hombres en la que llaman la atención las ausencias de Mikel San José y Yeray. ¿Algún contratiempo físico de última hora? En absoluto. Simplemente no tienen sitio ahora en la lista. «La competencia es buena y es difícil entrar. Núñez y Etxeita lo están haciendo bien -ha dicho en alusión al baracaldés- y lo mismo pasa con San José. No hay sitio para todos», ha advertido el entrenador, quien tendrá bajas por lesión de De Marcos, Balenziaga, Kepa y Muniain. De hecho, ha avanzado que tampoco espera a los tres primeros para la próxima semana en el compromiso frente al Getafe.

Ziganda ha expresado su esperanza en que el Athletic siga mejorando y que todavía esté por alcanzar su momento óptimo de forma. «Somos mucho más sólidos y fuertes, compactos, con mejores hechuras. No podemos parar de intentar mejorar. Si bajamos, se notaría y el contrario parecería mejor de lo que es en realidad», ha comentado esta mañana en Lezama. El técnico rojiblanco ha adelantado que espera una buena versión del Espanyol y ha destacado su capacidad defensiva. «Encajan poco y conceden escasas ocasiones. Vienen de una gran racha de resultados y tienen una buena contra», ha avisado sobre los 'pericos'.

También se le ha preguntado por Kepa y su lesión en el pie derecho, que le sigue martirizando. Ziganda ha avanzado que está cumpliendo un «tratamiento conservador de cuatro semanas» y que en unos días volverá a ser revisado. En cuanto a su futuro y la indefinición que le rodea, ha trasladado que «tiene que tomar una decisión y cuando lo haga se comunicará. El día a día sigue», ha acotado. 'Cuco' ha deslizado además que no espera cambios en la plantilla en este mercado de invierno y ha declinado referirse a la posible incorporación de Christian Ganea. «Por respeto, no me gusta hablar de la gente que no está aquí».