El Spartak cita a sus seguidores en Moyua antes del partido y les pide «no sucumbir a provocaciones» Imagen de los aficionados del Spartak. / Spartak de Moscú El club ruso convoca a su hinchada dos horas y media antes del encuentro en el centro de Bilbao para ser escoltados hasta San Mamés GABRIEL CUESTA Miércoles, 21 febrero 2018, 11:42

El Spartak de Moscú ha difundido a través de su página web una serie de consejos para los aficionados rusos que se han desplazado a Bilbao con motivo del encuentro ante el Athletic de la vuelta de dieciseisavos de final de la Europa League. El club ha ubicado el punto de encuentro para «la comodidad» de su hinchada en la plaza Moyúa dos horas y media (18:30 horas) antes del inicio del partido en San Mamés, que se disputa a las 21.05 horas. Allí la Ertzaintza les escoltará hasta el estadio a sus puertas, la 20 y la 21.

Además, el Spartak ruega a sus aficionados que no entren en«provocaciones». «Llamamos su atención sobre el hecho de que las provocaciones son posibles por parte de los fans españoles. Por lo tanto, le pedimos que sea extremadamente atento y preciso tanto en Bilbao como en otras ciudades de España a lo largo de sus rutas. No sucumba a las provocaciones y no entre en conflicto con los residentes locales, los seguidores del otro equipo y los agentes de orden público del país», ruegan en su comunicado.

El club ruso ha difundido también otro tipo de información. Por ejemplo, avisa de que el día de partido las taquillas no estarán abiertas al ser un choque catalogado de «alto riesgo» y señala que para llegar al estadio en metro se deben coger la línea 1 y 2 para bajarse en San Mamés. El Spartak también recuerda que no está permitido llevar equipaje de mano en el interior del estadio rojiblanco. «Recomendamos abstenerse de los intentos de traer bolsas, mochilas o maletines a las gradas. Deben dejarse en los almacenes y / o en los hoteles y lugares de su alojamiento». Tampoco, indican, se permite usar elementos pirotécnicos. «Le instamos a que se abstenga de otras acciones ilegales en España, tanto en el interior de los estadios deportivos y como en las zonas frecuentadas por aficionados».