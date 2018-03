Susaeta: «Somos capaces de dar la vuelta a la situación» Susaeta, durante el entrenamiento de este miércoles en Lezama. / Borja Agudo Susaeta reconoce el mal juego y la falta de «regularidad», pero subraya que 2este equipo merece que se confíe en él por el nivel dado en los últimos años» ROBERT BASIC Miércoles, 21 marzo 2018, 13:55

Markel Susaeta no mira más allá del próximo partido contra el Celta. Sabe que la temporada se ha torcido y que enderezarla es complicadísimo, pero no piensa renunciar a nada. ¿Aún ve factible la séptima plaza? «Ronda por la cabeza», ha dicho este miércoles en Lezama, donde el Athletic se ha entrenado durante hora y media. «No hemos tenido regularidad y el parón nos viene bien. Los últimos partidos no han sido buenos y ahora solo pienso en sacar los siguientes tres puntos». El capitán reconoce dificultades y la bajada de las prestaciones, consciente de que alcanzar Europa es poco menos que una utopía. Aun así, pide apretar los dientes y seguir. «Somos capaces de dar la vuelta a la situación. Este equipo merece que confíe en él por el nivel dado en los últimos años».

Fuera de Copa y Europa y en tierra de nadie en la Liga, a Susaeta no le faltan alicientes para seguir peleando. ¿El más importante? «Jugar con el Athletic». A partir de ahí llegará lo demás, pero el capitán considera que es imprescindible luchar por el escudo que lleva cosido en el pecho. No es ajeno al descontento popular y vio como todo el mundo la pañolada del otro día, escuchó los silbidos, y lo entiende. «Cuando subes al primer equipo te expones a las críticas. Intentas no hacer caso y centrarte en lo que puedes dar. La ilusión está ahí. Nos vamos a dejar la vida y vamos a correr más que nunca», ha dicho el eibarrés sobre el compromiso de salir adelante.

El capitán ha hablado también de su situación personal y los 350 partidos de Liga que alcanzó en el Camp Nou, estadio en el que debutó hace 11 temporadas. «Cuando lo hice ni se me pasaba por la cabeza cumplir estos números. Esto pasa muy rápido y quiero disfrutar del momento, dar lo mejor de mí para ayudar al equipo». Cuando se le ha preguntado por si cree que tiene el reconocimiento de San Mamés, el eibarrés ha evitado entrar en el tema. «No sé si me he ganado a la afición o no. Hago todo lo que puedo para aspirar a lo máximo».