Susaeta igualará a Urrutia si juega mañana su partido 348 con el Athletic Markel Susaeta gesticula en un momento del partido del miércoles ante el Valencia. / M. C. El jugador eibarrés sigue su carrera para ocupar un lugar destacado en la historia del club ROBERT BASIC Jueves, 1 marzo 2018, 23:25

Markel Susaeta no habla, suma. Suma kilómetros y partidos, errores y aciertos, goles y fallos. Nunca deja de intentarlo, de insistir, de volver a probar al defensa que tiene enfrente, de buscar un nuevo centro, un nuevo remate, mejor que el anterior. Lo hace en silencio, sin darse importancia y sin seducir a las cámaras, que le importan bien poco. No le gustan los focos, la sobreexposición, prefiere hacer su trabajo y marcharse a casa. Los aplausos son casi siempre para otros, raras veces para él. Está acostumbrado y hace tiempo que lo tiene asumido, desde que dejó de importarle que las luces iluminen siempre a los mismos y que el público coree sus nombres, no el suyo. Lo que a él le preocupa es jugar y repetir el siguiente fin de semana, y el siguiente. Así ha llegado a 470 encuentros, a la capitanía, y mañana, si nada raro ocurre, igualará al hoy presidente Josu Urrutia como el undécimo futbolista rojiblanco con más choques en la Liga en la historia del club: 348.

470 partidos suma Susaeta con la camiseta del Athletic. Es el séptimo en la clasificación histórica del club, a 11 de Orue

A Susaeta le incomoda hablar de sus números, que ya huelen a historia. «Cuando me retire ya tendré tiempo de pensar en ello», suele esquivar el tema en sus comparecencias en Lezama. Ni sabe ni quiere darse importancia, económico con sus palabras y mucho más cómodo en el terreno de juego que ante los micrófonos. Pero impacta comprobar que el eibarrés totaliza ya 470 partidos como rojiblanco y que ocupa el séptimo lugar en la clasificación histórica del club. Por delante solo tiene a inolvidables como Orue (481), Gainza (494), Iraola (510), Etxeberria (514), Txetxu Rojo (541) y una leyenda como Iribar (614). A sus 30 años y si nada se tuerce, el capitán romperá la barrera de los 500 y se subirá al podio de los elegidos.

A sus 30 años, y si nada se tuerce, el eibarrés romperá la barrera de los 500 duelos y subirá al podio

Cerca del Top-10

Así que mañana en el Pizjuán irá a por su choque 348 en la Liga, que le igualaría con Urrutia y le acercaría al Top-10 de gente que ocupa un lugar privilegiado en los 120 años de vida del club. El extremo está a seis encuentros de entrar en este círculo de honor, que cierra ‘Canito’ (354) y encabeza el inigualable Iribar (466). En medio aparecen apellidos tan ilustres como Rojo, Guerrero, Etxeberria, Orue, Gainza... Otro galón más en su brazalete de capitán, que porta con discreción, como es él.

También en Europa ha hecho historia el eibarrés. Con 73 choques es el rojiblanco con más partidos continentales disputados y la cuenta sigue en marcha. En octubre de 2016 renovó hasta 2019 con una cláusula de 45 millones, que en este caso es irrelevante porque Susaeta piensa terminar su carrera en el Athletic. Así que le quedan al menos 14 encuentros en esta temporada y todos los que contenga la que viene para seguir aproximándose a registros que están al alcance de muy pocos, sin descartar ni mucho menos una nueva prórroga contractual. Pero ahora toca pensar en el duelo del Pizjuán, donde de la actual plantilla solo él, San José, De Marcos y Muniain saben lo que es ganar.