Susaeta, sobre los tres 'indultados' por Ziganda: «Hay que respetar sus palabras» Susaeta y Ziganda conversan durante un entrenamiento. / EL CORREO El futbolista de Eibar asegura que «si para él son los tres que se han salvado (Kepa, Núñez y Córdoba), hay que preguntárselo» ROBERT BASIC Martes, 8 mayo 2018, 13:07

Markel Susaeta no ha querido profundizar en las declaraciones de José Ángel Ziganda en las que solo salvaba a Kepa, Núñez y Córdoba de una campaña desastrosa y que el Athletic quiere olvidar cuanto antes. «Si para él son los tres que se han salvado, hay que preguntárselo» al entrenador. «Yo como capitán solo puedo decir que la temporada no ha sido fácil para nadie, las cosas no han salido como nos habría gustado y queremos acabar de la mejor forma posible. Es la valoración del míster y hay que respetar sus palabras», ha comentado el eibarrés esta mañana en Lezama, donde los rojiblancos se han entrenado sin el lesionado Balenziaga y el recién intervenido Raúl García. El extremo ha confirmado que «todo ha salido bien» en referencia al mediapunta y la corrección de su arritmia. «Le darán el alta y conociéndole enseguida estará corriendo por la cinta o en la calle».

El capitán se ha felicitado por el buen partido desplegado ante el Betis -«después de una temporada difícil en la que nos ha costado sacar los partidos en casa hemos dado un paso adelante»- y ha pedido mantener la guardia contra el Alavés. «El último cambio de entrenador (Abelardo) les ha dado otro aire y están en una racha impresionante. Tenemos que estar juntos, igualarles en intensidad y quitarles el balón». Susaeta también ha hablado del buen momento de Ibai y del golazo que marcó al Málaga. «Le conocemos todos y sabemos que es capaz de marcar goles así en más de una ocasión. Pero el Alavés cuenta igualmente con otros futbolistas importantes», ha advertido.

El eibarrés ha reconocido que está terminando una de las temporadas «más difíciles» de su carrera y ha hablado de su escalada al sexto puesto de los jugadores con más partidos en la historia del club (482). «Esto pasa muy rápido y quiero seguir disfrutando del momento, venir a Lezama y trabajar. De esta manera estoy seguro de que vendrán más». Asimismo, ha asegurado que la relación de la plantilla con Ziganda no ha sufrido ningún deterioro porque, según ha dicho, «tenemos el mismo trato que desde el principio».