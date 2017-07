El tango del 'loco' Bielsa en Lille 00:32 El técnico argentino se ha tomado al pie de la letra el consejo de su mujer, que le pedía ser más sonriente en su nueva aventura en Francia GABRIEL CUESTA Miércoles, 26 julio 2017, 20:15

Marcelo Bielsa sigue dando el cante, nunca mejor dicho. El 'loco' ha querido mostrar su cara más divertida en la concentración de su nuevo equipo, el Lille francés. Sin pudor alguno, el que fuera técnico del Athletic entonó el tango '¡Qué me van a hablar del amor!', de Julio Sosa, durante la concentración de la plantilla durante la pretemporada.

El atrevimiento pilló a sus jugadores con su teléfono móvil a mano. «Rodando por el mundo, haciéndome el destino...» cantaba muy animado el argentino mientras los futbolistas grababan el momento con una sonrisa en la cara. Cómo no, la 'joya' acabó rodando por las redes sociales.

Su actuación terminó en ovación de la plantilla. No es para menos. Y es que Bielsa se ha mostrado como un entrenador maniático e introvertido en sus anteriores equipos. Athletic incluido. No hay que ir más allá de la polémica en la que estuvo envuelto en Bilbao con su famosa frase «las obras de Lezama son una estafa y un engaño». ¿A qué se debe este cambio? El propio entrenador ha reconocido que su esposa le ha pedido que esta nueva aventura en Francia sonría más y mire a los ojos cuando habla a la prensa. No cabe duda que se lo está tomando al pie de la letra.