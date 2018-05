Ziganda: «Cuando tantas piezas no funcionan, el responsable es el entrenador» Ziganda, durante el entrenamiento de ayer en Lezama. / Jordi Alemany El entrenador rojiblanco asume su culpa en la mala temporada del Athletic y solo salva a Núñez, Córdoba y Kepa JUANMA MALLO Viernes, 4 mayo 2018, 15:00

José Ángel Ziganda se ha cargado sobre su espalda la responsabilidad de la mala temporada del Athletic, que a tres jornadas del final se encuentra en una insulsa tierra de nadie, y ha asumido las palabras dichas ayer por Mikel Rico, en las que afirmaba que el preparador navarro no había sabido sacar el mejor rendimiento de la tropa vizcaína. Y, al mismo tiempo, un día antes de recibir al Eurobetis (16.15 horas), el técnico de Larrainzar ha señalado a gran parte de la plantilla -solo ha salvado a Núñez, Córdoba y Kepa- por haber ofrecido una versión más pobre de su nivel que en años anteriores. Cuando solo le quedan tres encuentros al frente de la primera rojiblanca, el preparador ha 'condenado' a casi todos sus profesionales. «Mikel es una de las personas que mejor habla, es muy reflexivo, y cuando dice algo es porque lo ve. Es evidente que destacaría a Núñez, Córdoba y Kepa, y pocos más han dado el nivel de otros años. Evidentemente, cuando las cosas funcionan, el entrenador se lleva los parabienes, y cuando tanta gente no ha funcionado, algo ha fallado, y el responsable es el entrenador», ha abierto la baraja de las culpas el entrenador de una escuadra que camina en el vagón de cola de la tabla.

No ha querido responder a cuál es la razón que ha provocado su incapacidad para relanzar al plantel y que alcance la capacidad suficiente para rendir como en años pasados. Ha vuelto a emplazar, como hace unas tres semanas cuando se le cuestionó en qué había crecido este curso, al final de temporada. Pero ha dicho que de este año amargo se deben sacar conclusiones que servirán al club en el futuro. Lo contrario, sería «torpe», ha afirmado. «Seríamos muy torpes y despistados. Si yo no fuese capaz de aprender… Es un año muy interesante para sacar conclusiones y para aprender. Este año no se le da la vuelta porque sí. Vamos a aprender de esto, no me está gustando lo que está siendo, y si somos listos todos vamos a aprender de este año», ha solicitado Ziganda.

Con respecto al partido contra el Betis de mañana (16.15 horas), ha dicho que cuenta con toda la plantilla, salvo los sancionados De Marcos y Raúl, además del lesionado Balenziaga. Ha indicado que Iker Muniain ya estaría preparado para ser titular, pero no para jugar los 90 minutos, y que Aduriz también está en forma; otra cosa es que apueste por él de inicio.