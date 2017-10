Tutoría con el 'Cuco' Ziganda habló ayer en Lezama con Iturraspe y Beñat, dos piezas de gran valor estratégico JON AGIRIANO Miércoles, 11 octubre 2017, 17:31

Ziganda acostumbra a tener charlas individualizadas con sus jugadores al final de los entrenamientos en Lezama. Les llama y hace un aparte con ellos. Normalmente suele hablar con uno, pero hay veces que acaban siendo dos los que pasan por el confesionario del ‘Cuco’. O por su tutoría, sería mejor decir, ya que supongo que el objetivo del técnico del Athletic en esos encuentros no es conocer los pecados de sus pupilos sino informarse bien sobre su estado, explicarles lo que quiere de ellos y darles las instrucciones y consejos pertinentes. Como estas charlas son ya una rutina, por lo general los periodistas no solemos darles demasiada importancia. Salvo que la escasez informativa del día nos obligue a ello, se entiende.

Hay veces, sin embargo, en que es obligado prestarles mucha atención. Y no me estoy refiriendo a esas charlas entrenador-jugador que se acaban tensando más de la cuenta y ambos se ponen a hacer aspavientos o a hablar en un tono más alto que de costumbre. En esos casos, por supuesto, hay que cambiar la portada y parar las rotativas. No. Me refiero a esas ocasiones puntuales en las que el técnico llama a capítulo a futbolistas muy importantes cuyo rendimiento está generando dudas o siendo decepcionante. Es lo que ocurrió ayer en Lezama. ‘Cuco’ llamó a Iturraspe y Beñat. Lo primero que me vino a la cabeza fue lo mucho que podría hablar el técnico de Larrainzar con estos dos jugadores. Si fuese por temario, tendría para varias semanas. Las charlas, sin embargo, fueron breves. Unos cinco minutos con Iturraspe y unos tres con Beñat.

¿Serían suficientes? Eso esperamos todos. Y es que el Athletic les necesita a ambos en su mejor versión. Porque es indudable que, si estos dos futbolistas alcanzan un estado óptimo de rendimiento, pueden por sí mismos cambiar a todo el equipo. Quizá no haya en la plantilla dos jugadores que tengan un impacto potencial tan grande en el juego del Athletic. Y lo cierto es que a los dos les estamos esperando cada vez más intranquilos. En el caso de Beñat, viene de hacer una floja temporada y ya es suplente. Dicen que tiene problemas de pubis. Iturraspe lleva decayendo desde 2014 y nadie sabe si seguirá cuesta abajo o resucitará algún día. ‘Cuco’ debería seguir hoy hablando con ellos.