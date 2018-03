¿El último partido europeo de Aduriz? Aduriz ve la roja en el partido contra el Marsella de este jueves. / Reuters A sus 37 años, con una temporada más de contrato que seguramente será la última y con el Athletic muy lejos de los puestos europeos, el del Marsella pudo ser el último encuentro continental del donostiarra. Recordamos sus cinco mejores actuaciones JON GARAY Viernes, 16 marzo 2018, 14:06

El minuto 75 del partido entre el Athletic y el Olympique de Marsella no fue uno más de un encuentro que selló la eliminación europea de los rojiblancos. En ese momento, Aduriz vio la segunda tarjeta amarilla y consiguientemente tuvo que enfilar expulsado el camino de los vestuarios. Saludó apurado a las gradas que le aplaudían quizás porque sabían que eran sus últimos minutos en competición europea. Con 37 años, una temporada más de contrato que seguramente será la última y el equipo muy lejos de los puestos europeos, el ariete donostiarra pudo despedirse este jueves de las aventuras europeas. Su legado es impresionante: en 48 partidos (7 de Champions y 41 de Europa League), ha anotado 34 goles, 31 de ellos en la segunda competición, lo que le convierte en el tercer máximo goleador histórico de la competición, solo superado por el sueco Henrik Larsson (40) y el holandés Huntelaar (34) e igualado con el colombiano Falcao. Estas son algunas de sus actuaciones más memorables:

1 3 de noviembre de 2016 Repóker al Genk

Es el partido más recordado de su carrera junto al hat-trick anotado al Barcelona en la Supercopa de 2015. Los cinco goles marcados al conjunto belga -tres de ellos de penalti- le convirtieron en el máximo goleador rojiblanco en las competiciones europeas y en el primero en anotar un repóker en un duelo continental. «Sin el equipo no soy nadie. Termino las jugadas, pero el trabajo es de todos», dijo al final de un encuentro que quedará siempre en la memoria. «Tenemos la suerte de haber podido asistir a esto. En el futuro, podremos decir que el día que Aduriz marcó cinco goles, estaba en el campo», corroboró Valverde.

2 27 de agosto de 2014 Doblete al Nápoles en Champions

El Athletic recibía al histórico Nápoles en la previa que daba acceso a la fase de grupos de la Europa League. El 1-1 de la ida ponía en ventaja a los rojiblancos, pero los dirigidos por Rafa Benítez se adelantaron en San Mamés. Pero ahí estaba el '20' para arreglar el entuerto. En solo siete minutos, los que van del '61 al '68, anotó dos goles que luego serían rematados por un tercero de Ibai. Una noche histórica y la gloria de jugar la Champions.

3 18 de febrero de 2016 Golazo al Marsella

No fue un partido brillante aquel encuentro de dieciseisavos de final de la Europa League disputado en la ciudad gala. Pero el golazo del donostiarra fue de esas acciones que hacen que merezca la pena pagar una entrada o pasar dos horas delante del televisor. Un saque de puerta de Iago Herrerín fue prolongado de cabeza por Sabin Merino y Aduriz, sin dejarla caer, empalmó una volea desde más de 30 metros que dejó anonadado al Vélodrome. «Me he dicho por qué no pegarle desde aquí», declaró el ariete con naturalidad. «Con solo ver el gol de Aduriz ya merece la pena haber venido a Marsella», aseguró Valverde.

4 23 de noviembre de 2017 Doblete al Spartak de Moscú recién cumplidos los 37

«Es un lujazo entrenarle». Así resumió Ziganda su opinión sobre Aduriz tras los dos tantos anotados ante el conjunto ruso en la gélida Moscú. Apenas días antes había cumplido 37 años y no encontró mejor forma de celebrarlo que marcando un doblete que sería clave para la clasificación para lo octavos de final, ya que los rojiblancos perdieron la vuelta disputada en San Mamés, la del infausto recuerdo por el fallecimiento del ertzaina Inocencio Alonso. En aquel encuentro logró otra marca histórica al convertirse en el tercer jugador que marcaba en cinco partidos consecutivos en la Europa League tras Falcao y Tossi. «Cometimos errores individuales y cuando eso sucede con un jugador como Aduriz en el campo, te hace gol aunque tenga 37 años», concluyó Massimo Carrera, técnico de los moscovitas.

5 26 de noviembre de 2015 Dos goles en tres minutos al Augsburgo

Aquella fría noche en Alemania, penúltima jornada de la fase de grupos, el Athletic aspiraba a certificar su pase a los dieciseisavos de final de la Europa League. El partido se complicó. Y mucho. Pese a adelantarse en el marcador en el minuto 10, a solo siete del final los rojiblancos perdían por 2-1. Fue entonces cuando apareció Aduriz para marcar en el 83 y en el 86. «El objetivo es ganar la Europa League», aseguró el ariete, siempre ambicioso, al término del encuentro. El conjunto teutón no guardará un gran recuerdo del rojiblanco, ya que en el partido disputado en San Mamés ya les había marcado otros dos tantos.